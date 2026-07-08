Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra

El último Consejo Escolar del IES Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria acordó presentar una queja ante la Dirección Provincial de Educación por la supresión del puesto de Jefe de Estudios para el próximo curso e instan a su reconsideración.

El conjunto de la Comunidad Educativa que engloba toda la comarca ha solicitado paralelamente la revisión de esta medida para que se mantenga el puesto de Jefe de Estudios. Fuentes sindicales señalan el descontento unánime de todos los representantes en el trascurso del último consejo celebrado el 30 de junio.

La Inspección de Educación informó a la Dirección del centro sanabrés de la imposibilidad de contar para el nuevo curso con la Jefatura de Estudios adjunta que hasta ahora venía actuando en el IES.

El acuerdo del Consejo es presentar la queja, dado que no tiene explicación esta decisión, cuando se ha mantenido este puesto durante los últimos años sin que actualmente se hayan modificado las circunstancias del centro.

El pasado curso se presentó, además, el proyecto de dirección donde se contaba con los recursos de los que se iba a disponer para los próximos cursos, incluida esta Jefatura de Estudios. La Dirección Provincial ha comunicado esta circunstancia precisamente a finales de este curso cuando estaba conformado con anterioridad todo el equipo directivo.