Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora entra en el negocio del CO₂Premios Empresa de año Banco Sabadell"Zamora ya no es un lugar de paso"¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora?Estos son los grados universitarios más demandados por los estudiantes en ZamoraSuspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria
instagramlinkedin

La solidaridad inunda Madridanos con la III marcha a beneficio de las enfermedades raras: sorpresa por el gran número de inscritos

Esta tercera edición se celebrará el próximo 29 de julio y ya cuenta con un total de 500 participantes

Marcha solidaria organizada por la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo

Marcha solidaria organizada por la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo / CEDIDA (Archivo)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro Escolano

La solidaridad volverá a inundar las calles de Madridanos con la celebración de la III Marcha solidaria de Madridanos, esta se celebrará el próximo 29 de julio, y busca unir compromiso, deporte y convivencia social en beneficio de las personas afectadas por enfermedades raras.

Gracias al éxito que tuvieron las dos ediciones anteriores, Alexia y Alex, padres de Sergio, joven afectado por una enfermedad poco frecuente y con el apoyo de Feli y Belén impulsan de nuevo esta iniciativa. Esta marcha solidaria se realiza en favor de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, entidad que se dedica a dar visibilidad a estas patologías, recaudar fondos para la investigación de estas enfermedades y dar apoyo a las familias que se ven afectadas.

Para poder participar en esta tercera edición se deberá de abonar un importe de 5 euros a la hora de realizar la inscripción, todo lo recaudado se destinará íntegramente a la financiación de los distintos proyectos que tiene esta asociación. A la marcha podrán asistir personas de todas las edades, fomentando así la convivencia y la participación ciudadana.

camiseta madridanos 2026

Camiseta Madridanos 2026 / Cedida

La marcha cuenta ya con un total de 500 participantes, y para inscribirse se puede hacer a través de la siguiente página web: https://smartchip.es/, o bien de manera presencial en la sede de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo en la avenida Víctor Gallego 23, bajo comercial.

Noticias relacionadas y más

Con esta tercera edición, Madridanos vuelve a reafirmar su compromiso social con este tipo de actividades que fomentan la solidaridad, volviendo demostrar que le deporte junto a la fuerza comunitaria puede convertirse en una herramienta muy eficaz a la hora de sensibilizar a la sociedad y apoyar a las familias que conviven con este tipo de enfermedades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
  2. Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
  3. José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
  4. Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
  5. Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
  6. Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
  7. Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
  8. Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino ensombrece el broche festivo por la Virgen de la Salud

La solidaridad inunda Madridanos con la III marcha a beneficio de las enfermedades raras: sorpresa por el gran número de inscritos

Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques

El nido

El nido

Las ancestrales Danzas del Paloteo regresan a Valer de Aliste 90 años después

Las ancestrales Danzas del Paloteo regresan a Valer de Aliste 90 años después

Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra

Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra

Esto es lo que hace especial a la Ternera de Aliste

Esto es lo que hace especial a la Ternera de Aliste

La Ternera de Aliste, buque insignia de los manjares agroalimentarios de La Raya

La Ternera de Aliste, buque insignia de los manjares agroalimentarios de La Raya

La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos: un tractor, varios terneros calcinados y el propietario herido

La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos: un tractor, varios terneros calcinados y el propietario herido
Tracking Pixel Contents