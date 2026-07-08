La solidaridad inunda Madridanos con la III marcha a beneficio de las enfermedades raras: sorpresa por el gran número de inscritos

La solidaridad volverá a inundar las calles de Madridanos con la celebración de la III Marcha solidaria de Madridanos, esta se celebrará el próximo 29 de julio, y busca unir compromiso, deporte y convivencia social en beneficio de las personas afectadas por enfermedades raras.

Gracias al éxito que tuvieron las dos ediciones anteriores, Alexia y Alex, padres de Sergio, joven afectado por una enfermedad poco frecuente y con el apoyo de Feli y Belén impulsan de nuevo esta iniciativa. Esta marcha solidaria se realiza en favor de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, entidad que se dedica a dar visibilidad a estas patologías, recaudar fondos para la investigación de estas enfermedades y dar apoyo a las familias que se ven afectadas.

Para poder participar en esta tercera edición se deberá de abonar un importe de 5 euros a la hora de realizar la inscripción, todo lo recaudado se destinará íntegramente a la financiación de los distintos proyectos que tiene esta asociación. A la marcha podrán asistir personas de todas las edades, fomentando así la convivencia y la participación ciudadana.

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La marcha cuenta ya con un total de 500 participantes, y para inscribirse se puede hacer a través de la siguiente página web: https://smartchip.es/, o bien de manera presencial en la sede de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo en la avenida Víctor Gallego 23, bajo comercial.

Con esta tercera edición, Madridanos vuelve a reafirmar su compromiso social con este tipo de actividades que fomentan la solidaridad, volviendo demostrar que le deporte junto a la fuerza comunitaria puede convertirse en una herramienta muy eficaz a la hora de sensibilizar a la sociedad y apoyar a las familias que conviven con este tipo de enfermedades.