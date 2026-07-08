Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora entra en el negocio del CO₂Premios Empresa de año Banco Sabadell"Zamora ya no es un lugar de paso"¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora?Estos son los grados universitarios más demandados por los estudiantes en ZamoraSuspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria
instagramlinkedin

Un rayo provoca un incendio en el Monte El Raso de Villalpando

Bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos y efectivos de la Junta extinguen el fuego, que afectó a cerca de media hectárea de terrenos forestales y de pasto

Bomberos trabajan en las labores de extinción del incendio en Villalpando.

Bomberos trabajan en las labores de extinción del incendio en Villalpando. / Bomberos Tierra de Campos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Un nuevo incendio en la provincia de Zamora ha obligado este miércoles a movilizar a los bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos y a efectivos del operativo de la Junta de Castilla y León. El fuego comenzó a las 11.55 horas, en terrenos del Monte El Raso de Villalpando y, la hipótesis que se baraja es que fue provocado por un rayo, que impactó en un pino.

De inmediato, se desplazaron hasta el paraje natural los bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos, que intervinieron en primera instancia, a los que posteriormente se sumó una carroceta del dispositivo de extinción de incendios de la Junta y un helicóptero.

Noticias relacionadas y más

El fuego, que ya está controlado, ha afectado a una superficie aproximada de media hectárea, de terrenos forestales y pastos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
  2. Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
  3. José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
  4. Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
  5. Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
  6. Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
  7. Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
  8. Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino ensombrece el broche festivo por la Virgen de la Salud

Un rayo provoca un incendio en el Monte El Raso de Villalpando

El PSOE insta a la Junta de Castilla y León a complementar la ayuda del Gobierno para comprar fertilizantes

El PSOE insta a la Junta de Castilla y León a complementar la ayuda del Gobierno para comprar fertilizantes

La solidaridad inunda Madridanos con la III marcha a beneficio de las enfermedades raras: sorpresa por el gran número de inscritos

Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques

El nido

El nido

Las ancestrales Danzas del Paloteo regresan a Valer de Aliste 90 años después

Las ancestrales Danzas del Paloteo regresan a Valer de Aliste 90 años después

Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra

Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra

Esto es lo que hace especial a la Ternera de Aliste

Esto es lo que hace especial a la Ternera de Aliste
Tracking Pixel Contents