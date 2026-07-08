Un rayo provoca un incendio en el Monte El Raso de Villalpando

Un nuevo incendio en la provincia de Zamora ha obligado este miércoles a movilizar a los bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos y a efectivos del operativo de la Junta de Castilla y León. El fuego comenzó a las 11.55 horas, en terrenos del Monte El Raso de Villalpando y, la hipótesis que se baraja es que fue provocado por un rayo, que impactó en un pino.

De inmediato, se desplazaron hasta el paraje natural los bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos, que intervinieron en primera instancia, a los que posteriormente se sumó una carroceta del dispositivo de extinción de incendios de la Junta y un helicóptero.

El fuego, que ya está controlado, ha afectado a una superficie aproximada de media hectárea, de terrenos forestales y pastos.