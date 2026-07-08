Fútbol, pádel y deportes acuáticos protagonizan la edición XXI del Campus Sanabria de multideporte

La XXI edición del Campus Sanabria de multideporte culmina el próximo viernes con la entrega de diplomas a todos los participantes. Un total de 83 niños, niñas y adolescentes han vivido con intensidad esta edición dirigida por Estefanía González, coordinadora pedagógica y deportista, ante la ausencia de los codirectores Antolín y Kenio Gonzalo. Los niños han estado bajo la supervisión de 5 profesores y 8 monitores-ayudantes.

El repaso de actividades ha sido amplio, desde el deporte rey, el fútbol, hasta tenis, pádel, fútbol sala, hockey, etc. que se han desarrollado entre las instalaciones del campo del fútbol de El Pinar hasta la zona deportiva del Tera. El río ha sido precisamente el lugar elegido para los deportes acuáticos, desde natación a pádel surf, kayak y piraguas.

A lo largo de estas dos semanas –del 29 de junio al 10 de julio- los participantes han realizado otras actividades como el juego de la búsqueda del tesoro, siguiendo las pistas, por todo el entorno deportivo donde encontrar el mensaje clave “AMISTAD”. Hay otras palabras clave: equipo, aventura, compañerismo, etc. A este campus asisten niños y voluntarios de toda la comarca como El Puente, Puebla, Riego, Santa Colomba de Sanabria, San Miguel de Lomba, etc. Y el mensaje clave de Estefanía González es “soy la que más disfruto. A mí me encanta”.

Es además un verano clave en medio del Mundial de Fútbol, con un claro favorito para Josete Morán Ramos, monitor voluntario desde 2019, “España va a ganar”. Y en esta ocasión el equipo del campus encontró una mascota “Sapón” que se dejó ver por el campo.