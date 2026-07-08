Las ancestrales Danzas del Paloteo regresan a Valer de Aliste 90 años después

Las ancestrales Danzas Guerreras de Palos regresaron a Valer de Aliste 90 años después de perderse al desaparecer el grupo del pueblo por el estallido de la Guerra Civil. Valer de Aliste contaba con uno de los grupos de Pauliteros más conocidos de “La Raya” de España y Portugal durante el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República.

Su última actuación coincidió con la procesión del Corpus Christi de 1936. Solo unos días después, el 18 de julio, estallaba la Guerra Civil y la mayoría de sus integrantes, mozos solteros, fueron llamados a filas y terminaron en el “Frente”. Algunos nunca regresaron y el grupo murió en plena contienda bélica.

Coincidiendo con el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba los danzantes volvieron a danzar y los palos a sonar de la mano de los Pauliteiros de Miranda de la freguesía y Villa de Sendim, uno de los grupos con más prestigioso de las danzas guerreras mirandesas en Portugal.

Los Pauliteiros bailan una de las danzas en el Día de la Comarca de Valer de Aliste. / Ch. S.

Todo ello fue posible gracias al Concelho de Miranda do Douro y muy en concreto a la presidenta de la Cámara Municipal Helena Barril, con el patrocinio de LA OPINIÓN-El CORREO DE ZAMORA.

Los Pauliteiros de Miranda de la freguesía de Sendim hicieron una actuación magistral que cautivó a todos los asistentes en el Día de la Comarca, pero muy en particular a los niños, adolescentes y jóvenes de Valer de Aliste, habían oído hablar y mucho con orgullo a sus padres y abuelos de los “Pauliteiros de Valer” a los que nunca pudieron conocer.

De hecho las únicas personas del pueblo de la época que aún viven ya nonagenarios ni les recuerdan pues eran unos niños recién nacidos o no mayores tres años. En el fondo de las arcas y baúles llevaban nueve décadas durmiendo el sueño de los justos los palos y la indumentaria.

Una de las cosas que más llamó la atención de los Pauliteiros de Miranda fue precisamente su indumentaria, a base de chalecos de paños pardos y negros, camisas y faldas de lino, medias de lana y botas de material (cuero), prácticamente similares a la que utilizaban los de Valer.

Los participantes del grupo acceden al escenario para ofrecer su actuación. / Ch. S.

Telmo Ramos, ataviado con la Capa de Honras Mirandesa, fue el maestro de ceremonias que, con la cercanía típica de los mirandeses y en un perfecto castellano, se encargó de ir introduciendo previo a cada “Lazo Guerrero” en los entresijos de los “Pauliteiros”, que cobraron vida de la mano de Davide Santos, Tiago Marcos, Alexandre Jantarada, Gonçalo Esteves, Mateus Casado, Célsio Correia, Pedro Raposo, Marco Castro y Rodrigo Jantarada,marcando el ritmo al son de las gaitas Gonçalo Carvalho, Afonso Ramos y Yuri Santos.

Valer ha sido un pueblo históricamente unido al concelho de Miranda do Douro: durante la posguerra y las penurias del contrabando las contrabandistas “Carmiña” y “Filismona”, ambas de Constantim, que cruzaban la frontera andando para introducir el café torrefacto “Palmerira” en el corazón de Aliste, durante muchos años fueron acogidas en sus casas por Paula Gallego Gallego y Balbina Fernández. Casas donde podían descansar libres de ser pilladas por la Guardia Civil reponiendo fuerzas o secándose cuando en días de luvia llegaban caladas hasta los huesos.

Los Pauliteiros de Miranda, “portugueses y españoles (alistanos y trasmontanos) somos hermanos”, cautivaron también por su cercanía, humildad y familiaridad, invitando a todos los alistanos y zamoranos al XXII Festival Ibérico de Pauliteiros que se celebrará el próximo día 1 de agosto, a las 22 horas, en el “Largo de la Iglesia” de Sendim en las Tierras de Miranda: tradición, cultura e identidad en estado puro. Una cita de visita obligada para los amantes del folclore.

Un joven porta el estandarte del grupo. / Ch. S.

En Valer de Aliste se muestran eternamente agradecidos a los Pauliteiros de Miranda de la freguesía de Sendim, al concelho y a la Cámara Municipal de Miranda do Douro y a su alcaldesa Helena Barril, por contribuir al renacer de las cenizas del olvido unas Danzas Guerreras de Paloteo, las de Valer de Aliste, que sucumbieron en el pueblo alistano a causa de las penurias de la Guerra Civil algunos de cuyos integrantes participaron y fallecieron en el “Frente del Ebro”.

Los pauliteiros volvieron, seguramente para quedarse y seguir hermanado al pueblo de Valer de Aliste y al concelho de Miranda do Douro: La tradición, como la fe, mueve fronteras convirtiendo en lugar de encuentro y hermandad a “La Raya” de España y Portugal”.