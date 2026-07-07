Villanueva de Campeán, punto de partida de una etapa de la ruta que pone en valor el medio rural

Villanueva de Campeán, sede de la Ruta del Vino de Zamora, se ha convertido este martes en el punto de partida de una nueva etapa de la Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix, una iniciativa que recorre diferentes territorios de las Rutas del Vino de España con la intención de poner en valor el patrimonio, el paisaje, la gastronomía y la vida en el medio rural.

En el preludio de la salida de la etapa el Ayuntamiento de Vilanueva de Campeán agasajó a los participantes con un desayuno tradicional, a base de huevos fritos con beicon, café, pan y pastas, con la intención de que encararan con energía el recorrido hasta Tremor de Arriba, en la Ruta del Vino del Bierzo.

Juan del Canto Sevillano, diputado de Deportes de la Diputación de Zamora; Ramiro Morán, presidente de la Ruta del Vino de Zamora; y Eva Gamazo, gerente de la entidad, despidieron a los expedicionarios en el inicio del recorrido.

Los participantes, autoridades y responsables de la Ruta del Vino, en la salida de la etapa. / Cedida

Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue la entrega de una vid procedente del territorio de la Ruta del Vino de Zamora. Este gesto simbólico pretende hacer llegar hasta Tremor de Arriba un mensaje de unión entre territorios y de apoyo a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, utilizando la vid como símbolo de vida, arraigo, resiliencia y futuro.

La participación de la Ruta del Vino de Zamora en esta expedición reafirma su compromiso con aquellas iniciativas que promueven el desarrollo sostenible del medio rural, fomentan la cooperación entre territorios y utilizan el deporte como vehículo para dar visibilidad a los recursos naturales, culturales y enoturísticos de los pueblos.

La Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix continuará en los próximos días su recorrido por distintas Rutas del Vino de España, fortaleciendo los lazos entre territorios que comparten una misma visión y que apuestan por un medio rural vivo, dinámico y con capacidad para generar oportunidades a través de la colaboración, el turismo y el respeto por su patrimonio.