Villanueva de Campeán, punto de partida de una etapa de la ruta que pone en valor el medio rural
La Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix recala en la Ruta del Vino de Zamora en el marco de una iniciativa que promueve el desarrollo sostenible de los pueblos
Villanueva de Campeán, sede de la Ruta del Vino de Zamora, se ha convertido este martes en el punto de partida de una nueva etapa de la Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix, una iniciativa que recorre diferentes territorios de las Rutas del Vino de España con la intención de poner en valor el patrimonio, el paisaje, la gastronomía y la vida en el medio rural.
En el preludio de la salida de la etapa el Ayuntamiento de Vilanueva de Campeán agasajó a los participantes con un desayuno tradicional, a base de huevos fritos con beicon, café, pan y pastas, con la intención de que encararan con energía el recorrido hasta Tremor de Arriba, en la Ruta del Vino del Bierzo.
Juan del Canto Sevillano, diputado de Deportes de la Diputación de Zamora; Ramiro Morán, presidente de la Ruta del Vino de Zamora; y Eva Gamazo, gerente de la entidad, despidieron a los expedicionarios en el inicio del recorrido.
Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue la entrega de una vid procedente del territorio de la Ruta del Vino de Zamora. Este gesto simbólico pretende hacer llegar hasta Tremor de Arriba un mensaje de unión entre territorios y de apoyo a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, utilizando la vid como símbolo de vida, arraigo, resiliencia y futuro.
La participación de la Ruta del Vino de Zamora en esta expedición reafirma su compromiso con aquellas iniciativas que promueven el desarrollo sostenible del medio rural, fomentan la cooperación entre territorios y utilizan el deporte como vehículo para dar visibilidad a los recursos naturales, culturales y enoturísticos de los pueblos.
La Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix continuará en los próximos días su recorrido por distintas Rutas del Vino de España, fortaleciendo los lazos entre territorios que comparten una misma visión y que apuestan por un medio rural vivo, dinámico y con capacidad para generar oportunidades a través de la colaboración, el turismo y el respeto por su patrimonio.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones