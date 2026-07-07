La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos
El fuego desatado en una meda de paja en el exterior se extendió rápidamente a las dos naves, afectando a maquinaria agrícola y un par de reses
La tormenta eléctrica desencadenada durante la tarde de este martes en la localidad de Cerecinos de Campos ha provocado la quema de una meda de paja próxima a una explotación ganadera.
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos voluntarios de la Mancomunidad Tierra de Campos tras recibir el aviso en torno a las 16 horas. El fuego se propagó rápidamente hasta una de las naves dedicadas a la cría y engorde de terneros afectando tanto a maquinaria como a un par de reses que no pudieron ser rescatadas a tiempo.
En concreto, los animales afectados se localizaban aislados en un espacio destinado al almacenamiento de forraje con silos, un vehículo, una empacadora y varios tractores, uno de los cuales ha quedado completamente calcinado. El incendio ha dejado además varios terneros heridos.
El fuego afectaba a su vez a una segunda nave situada a poco más de 100 metros de distancia de la primera. En estos momentos, los efectivos voluntarios se mantiene en la zona tratando de contener los daños en la explotación ganadera.
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