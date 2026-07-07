La tormenta desata un incendio en una explotación de vacuno en Cerecinos de Campos

La tormenta eléctrica desencadenada durante la tarde de este martes en la localidad de Cerecinos de Campos ha provocado la quema de una meda de paja próxima a una explotación ganadera.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos voluntarios de la Mancomunidad Tierra de Campos tras recibir el aviso en torno a las 16 horas. El fuego se propagó rápidamente hasta una de las naves dedicadas a la cría y engorde de terneros afectando tanto a maquinaria como a un par de reses que no pudieron ser rescatadas a tiempo.

En concreto, los animales afectados se localizaban aislados en un espacio destinado al almacenamiento de forraje con silos, un vehículo, una empacadora y varios tractores, uno de los cuales ha quedado completamente calcinado. El incendio ha dejado además varios terneros heridos.

El fuego afectaba a su vez a una segunda nave situada a poco más de 100 metros de distancia de la primera. En estos momentos, los efectivos voluntarios se mantiene en la zona tratando de contener los daños en la explotación ganadera.