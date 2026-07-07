Sotillo reclama la ampliación de la Laguna como recurso medioambiental e hídrico contra incendios en Sanabria

El Grupo Popular de Cobreros ha presentado a las administraciones estatal y autonómica una memoria para ampliar la capacidad de la Laguna artificial de Sotillo, como recurso contra incendios. La Laguna de Sotillo es una infraestructura hidráulica tradicional relevante del Parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras de Segundera y Porto.

Los concejales populares Carmen Fernández Mostaza y Alejandro Fernández García suscriben la propuesta de utilidad pública, interés social, sostenibilidad ambiental y adaptación climática, convirtiéndose en una inversión de alto impacto para la protección del territorio y bienestar de la población actual y futura.

Esta laguna dispone de un muro de contención construido por iniciativa vecinal hacia el año 1960, financiado íntegramente por los propietarios de las fincas del entorno. En estos 60 años la laguna ha sido esencial en la regulación del agua, el abastecimiento ganadero, la conservación ambiental y el mantenimiento de usos tradicionales.

Las actuaciones propuestas son el recrecimiento del muro, el aumento de la capacidad de almacenaje, sustitución y modernización de la compuerta de regulación, además de la adecuación de los accesos terrestres para trabajos de mantenimiento y de emergencia. Las mejoras incluyen la implantación de sistemas de regulación y control del nivel de agua, su integración ambiental y restauración paisajística. Por último proponen la señalización, protección y mejora de la seguridad de la infraestructura.

El Pleno del Ayuntamiento de Cobreros solicitó en 1990 ayudas para su mejora dentro de las actuaciones en espacios naturales protegidos, que no se ejecutó. En estos momentos se ha perdido efectividad en el almacenamiento y regulación al ser una instalación obsoleta.

Carmen Fernández Mostaza y Alejandro Fernández García, promotores de la propuesta. / Araceli Saavedra

El objetivo de la propuesta es recibir financiación pública para la ejecución del proyecto de ampliación, modernización y mejora integral de la Laguna de Sotillo, para incrementar la capacidad de almacenamiento hídrico, reforzar su funcionalidad ambiental y ser infraestructura estratégica para extinción, adaptación al cambio climático, mantenimiento de la actividad agroganadera y la conservación de los ecosistemas de montaña.

Esta actuación conlleva garantizar la disponibilidad de agua en un territorio especialmente vulnerable a la sequía y los incendios, además de contribuir al desarrollo sostenible y fijación de la población.

La laguna es una reserva hídrica de gran valor, ya que es zona de abrevadero para fauna y ganado extensivo, el mantenimiento de pequeñas explotaciones agrícolas y huertos tradicionales, diseñando un paisaje mosaico en la zona urbana y periurbana. Esta infraestructura sirve para regular el caudal en periodos de estiaje y permite la conservación de ecosistemas asociados a humedales de montaña. Por último mejora la resiliencia territorial frente a episodios de sequía.

La memoria recoge que esta laguna es uno de los principales puntos de abastecimiento para medios terrestres y aéreos para la extinción de incendios en el parque y la Alta Sanabria y zonas aledañas. Los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra y en 2025 en el Parque Natural del Lago han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las infraestructuras hidráulicas de apoyo a las emergencias.

En las labores de extinción en el incendio de Porto, en el Parque Natural, la Laguna de Sotillo fue utilizada como punto de captación de agua para medios aéreos. Este enclave es estratégico para la protección de montes y núcleos de población del entorno. Su localización reduce tiempos de respuesta y aumenta la capacidad operativa de los medios de extinción.