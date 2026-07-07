Mancomunidad de Tierra del Pan: desde 1994 prestando servicio a 18 pueblos

La Mancomunidad de Servicios Tierra del Pan ha sobrepasado ya los 32 años prestando con ejemplaridad la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos en el entorno del embalse del Salto de Ricobayo, tanto en la comarca que le da su nombre, como en Alba, Aliste y Bajo Duero.

El 28 de febrero de 1994 fue la fecha en que los alcaldes promotores celebraron la asamblea fundacional de la Mancomunidad, que fijaba su sede y domicilio social en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Andavías. Los estatutos establecen desde sus inicios como principales fines la recogida, transporte y tratamiento (reciclado) de los residuos sólidos generados en sus núcleos urbanos.

Mientras que el resto de mancomunidades zamoranas integran por norma general territorio de una misma comarca natural, en este caso una de sus particularidades es que agrupa a diferentes pueblos y municipios de la propia comarca de la que toma su denominación, pero también algunos del entorno de la carretera Nacional 122 en Aliste y en Tierra de Alba, marcando su territorio el límite hacia el norte con los municipios de Fonfría y Manzanal del Barco.

José Manuel Prieto, agricultor de profesión y alcalde del Ayuntamiento de San Pedro de la Nave-Almendra entre los años 1991 y 1995, fue el primer presidente de la Mancomunidad de Servicios Tierra del Pan. Tras él tomaba el relevo Félix Pérez de Palacios del Pan, ocupando el cargo posteriormente José Martín de Almaraz de Duero, Manuel Arribas de Muelas del Pan, Miguel Ángel Román de Andavías y, desde junio de 2011 Luis Alberto Miguel, alcalde de Muelas del Pan.

El mapa de actuación de Tierra del Pan integra a 11 municipios agrupados, que a su vez suman 18 núcleos de población, teniendo actualmente como alcaldes a Antonio Iglesias en Andavías, José Martín en Almaraz de Duero, Ricardo Casas en La Hiniesta, Gregorio Álvarez en Montamarta, Luis Alberto Miguel en Muelas del Pan, Lidia Pechero en Palacios del Pan, Jesús Ángel Antón en Pino del Oro, Braulio Prieto en San Pedro de la Nave-Almendra, Miguel Ángel Martín en Villalcampo, Francisco José Rodríguez en Videmala de Alba y Felipe Cuesta en Villaseco.

La población residente en los municipios asciende a un total de 3.671 personas empadronadas, habiendo perdido 53 efectivos humanos con respecto a los 3.724 del año pasado: Andavías 404 (-16), Almaraz de Duero 386 (+11), La Hiniesta 293 (-14), Montamarta 549 (+6), Muelas del Pan 592 (-24), Palacios del Pan 249 (+9), Pino del Oro 173 (-2), San Pedro de la Nave-Almendra 313 (-9), Videmala de Alba 131 (-9), Villalcampo 380 (+1) y Villaseco 201 (-6).

El presupuesto general para este año 2026 asciende a 313.640 euros, coincidente en ingresos y en gastos cumpliendo así con la ley de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera.

La mayor inversión, como en todas las mancomunidades de su estilo, se centra en la recogida de basuras que se prestará hasta el mes de marzo de 2031 por la empresa madrileña Onet Ibérica Soluciones a la que se le contrató en su día en 1.020.756 euros, mediante gestión indirecta que incluía la compra de un camión, sobre un presupuesto de 1.216.639 euros. Un contrato que, si las partes así lo consideran, podría extenderse hasta el año 2033.