Un incendio a las puertas de las casas de Gramedo, en Sanabria, despierta a sus vecinos de la siesta
En la zona se desplegó un amplio dispositivo que aún se mantiene en la zona un día después para asegurar las labores de refresco
La pequeña localidad de Gramedo, perteneciente al municipio de Muelas de los Caballeros, se despertaba de la siesta con las llamas a la puerta de casa. A las 15:39 de ayer lunes se recibía el aviso del inicio de un incendio en las inmediaciones del casco urbano de la localidad carballesa.
Un enorme dispositivo de medios de lucha contra incendios se personó en el lugar: cinco agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, un buldozer, tres cuadrillas helitransportadas, cinco medios aéreos entre helicópteros y aviones anfibios y los bomberos de Rionegro del Puente. Eran poco más de las siete de la tarde cuando se dio por controlado el incendio. En total se quemaron alrededor de 15 hectáreas de pasto y matorral.
De momento permanecen en la zona afectada un agente medioambiental, siete bomberos forestales del RY2-6.9 y una autobomba de Muelas de los Caballeros. La zona permanece tranquila, como tranquila está la vecina de la localidad Carmen Lozano Mayo, operaria del Ayuntamiento de Muelas, que agradece todo el esfuerzo de los bomberos. Durmió tranquila, así como los 20 vecinos del pueblo, al permanecer toda la noche varios medios de extinción. También siente cierta tristeza al ver los alrededores de su pueblo totalmente negro.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones