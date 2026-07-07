Un incendio a las puertas de las casas de Gramedo, en Sanabria, despierta a sus vecinos de la siesta

La pequeña localidad de Gramedo, perteneciente al municipio de Muelas de los Caballeros, se despertaba de la siesta con las llamas a la puerta de casa. A las 15:39 de ayer lunes se recibía el aviso del inicio de un incendio en las inmediaciones del casco urbano de la localidad carballesa.

Un enorme dispositivo de medios de lucha contra incendios se personó en el lugar: cinco agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, un buldozer, tres cuadrillas helitransportadas, cinco medios aéreos entre helicópteros y aviones anfibios y los bomberos de Rionegro del Puente. Eran poco más de las siete de la tarde cuando se dio por controlado el incendio. En total se quemaron alrededor de 15 hectáreas de pasto y matorral.

De momento permanecen en la zona afectada un agente medioambiental, siete bomberos forestales del RY2-6.9 y una autobomba de Muelas de los Caballeros. La zona permanece tranquila, como tranquila está la vecina de la localidad Carmen Lozano Mayo, operaria del Ayuntamiento de Muelas, que agradece todo el esfuerzo de los bomberos. Durmió tranquila, así como los 20 vecinos del pueblo, al permanecer toda la noche varios medios de extinción. También siente cierta tristeza al ver los alrededores de su pueblo totalmente negro.