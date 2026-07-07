Incendio de un camión que transportaba pacas de paja en Cerecinos de Campos

El incendio de un camión que transportaba pacas de paja ha condicionado el tráfico en la autovía A-6, a la altura del término municipal de Cerecinos de Campos. El incidente ha tenido lugar a las 11.25 horas de este martes, en el punto kilómetro 242, 900 de la autovía que conecta Madrid y A Coruña.

El semirremolque que ha sufrido el incendio transportaba las pacas de paja desde la localidad vallisoletana de Tordesillas hasta Lugo. El incidente ha obligado a intervenir a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que han tenido que regular el tránsito de vehículos por dos carriles de la autovía, mientras que el camión que transportaba las pacas ha sido estacionado en el arcén en un carril de deceleración.