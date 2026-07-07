El Hotel Convento I y Bodegas Viñas Zamoranas de Coreses salen a subasta por más de 5,2 millones

Más de 5,2 millones de euros. A esta cantidad asciende la suma los dos precios de salida fijados para las subastas del Hotel Convento I y Bodegas Viñas Zamoranas, negocios enclavados en Coreses y gestionados por la misma sociedad, Lormanf 97 Z S. L., que se encuentra inmersa en concurso de acreedores, al no poder superar sus dificultades económicas.

El mayor montante, más de 4,9 millones de euros, se corresponde con el precio fijado para la subasta del Hotel Convento I, que durante más de dos décadas fue un referente en el sector hotelero en la provincia, y que cesó su actividad en abril de 2025, después de presentar un concurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo (ERE) para los 28 empleados que mantenía en plantilla, cuyo despido colectivo fue aprobado por la autoridad judicial casi un año después.

La subasta, por tanto, se enmarca en el procedimiento iniciado a raíz del concurso voluntario de acreedores presentado por la sociedad gestora, que instruye el juzgado número 2 de Zamora. La administración concursal ha seleccionado a la empresa especializada Trademat Auction para proceder a la venta de los activos del complejo hotelero mediante subasta online y el plazo para presentar ofertas concluye el 10 de julio, a las 12.00 horas.

En el marco de la subasta se conferirá prioridad a la oferta u ofertas conjuntas por el Hotel Convento I y Bodegas Viñas Zamoranas, propiedad de la misma sociedad y cuyos concursos de acreedores se instruyen en el mismo juzgado. En el caso de la bodega, el precio inicial fijado para la subasta es de 342.179 euros y el plazo de presentación de ofertas también concluye a las 12.00 horas del 10 de julio.

Bases

Las bases establecidas para la subasta del Hotel Convento I detallan que está ubicado en una finca que se extiende por una superficie de 15.592 metros cuadrados ocupada por varias construcciones y situada en la Carretera de la Estación de Coreses. Una de las construcciones es el antiguo colegio del Verbo Divino que, durante años, fue explotado como hotel y spa, un inmueble de cuatro plantas, que ocupa una superficie aproximada de 1.649 metros cuadrados. De la misma finca forma parte el polideportivo, una piscina y una granja, destinada preferentemente a la cría y engorde de cerdos.

El Hotel Convento I abrió sus puertas en 1998 por iniciativa del empresario Agustín Lorenzo. Concebido como un complejo orientado al turismo, congresos y celebraciones, durante más de dos décadas fue uno de los establecimientos de referencia para bodas, eventos empresariales y para el turismo en Castilla y León, convirtiéndose además en uno de los principales motores económicos del municipio de Coreses.

Instalaciones del Spa del Hotel Convento I de Coreses. / Cedida

Tras el fallecimiento de su fundador en 2022, la gestión pasó a manos de la familia, que trató de mantener la actividad pese al descenso del volumen de negocio y al incremento de los costes registrado en los últimos años. El establecimiento hotelero cerró sus puertas en abril de 2025 y la sociedad gestora entró en concurso de acreedores.

Durante el procedimiento se intentó encontrar un comprador que garantizara la continuidad del hotel, llegando incluso a paralizar temporalmente el despido colectivo de la plantilla de 28 trabajadores, aunque finalmente la operación no llegó a materializarse.

Equipamiento de la bodega

Por su parte, la bodega está enclavada en una finca situada en la Carretera de la Estación de Coreses, cuya superficie es de 5.325 metros cuadrados. Sobre parte de la citada finca se edificó un pabellón polideportivo cerrado que fue reutilizado como nave- bodega, destinada a la elaboración, crianza y almacenamiento de vino. La bodega cuenta con tres depósitos de 25.000 litros y otros siete de 16.000 litros para fermentación y almacenamiento, así como otros isotermos.

Además, dispone de una tolva de recepción de vendimia, una estrujadora-despalilladora, una bomba de vendimia, una cinta transportadora del raspón de la uva o un recipiente para descubes de acero inoxidable con capacidad para 500 litros.

El equipamiento con el que cuenta la bodega se completa con una prensa neumática, una instalación para la extracción de dióxido de carbono, un sistema de conducción de vendimia, un equipo de ultra refrigeración, un tren de embotellado para 1.200 botellas por hora con un grupo de envasado, etiquetadora y precintadora, así como un equipo de microfiltración y otro de limpieza formado por un depósito para la producción y almacenamiento de agua caliente sanitaria. Al margen del mobiliario de la bodega, la maquinaria o las botellas almacenadas, la subasta también incluye dos carretillas elevadoras.

En la subasta la administración concursal primará las ofertas que se realicen conjuntamente por el Hotel Convento I y Bodegas Viñas Zamoranas. No obstante, será posible adjudicar los activos en el caso de que haya dos ofertas compatibles entre sí en cada uno de los concursos. En el caso de que no se reciban ofertas o que las presentadas fueran consideradas insuficientes a criterio del administrador concursal, se procederá a la subasta individualizada de los activos y la empresa Trademat podrá conformar lotes “con absoluta flexibilidad de cambio según el interés que fuera suscitado”.

Igualmente, en cualquier momento, la administración concursal podrá dar por finalizada la subasta y solicitar al juez del concurso de acreedores la separación de los inmuebles para que "el acreedor inste a lo que su derecho convenga". Todos los licitadores que quieran participar en las dos subastas deberán realizar un depósito por valor del 5% del precio de salida.