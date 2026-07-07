Un herido al salirse de la carretera en Villalpando: esto es lo que ha ocurrido
El conductor se salió de la vía en la A-6 sentido Madrid y presenta heridas, aunque está consciente
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de Zamora. En esta ocasión, se ha saldado con un hombre herido tras salirse de la vía en el kilómetro 232 de la A-6 sentido Madrid, en el término municipal de Villalpando. Todo ha ocurrido cerca de las 9.30 horas de la mañana, cuando el servicio de Emergencias del 112 Castilla y León recibió una llamada que alertó sobre el accidente vial para solicitar asistencia sanitaria.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora así como sanitarios, que pudieron comprobar que el varón estaba herido pero consciente.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones