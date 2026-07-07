Un herido al salirse de la carretera en Villalpando: esto es lo que ha ocurrido

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de Zamora. En esta ocasión, se ha saldado con un hombre herido tras salirse de la vía en el kilómetro 232 de la A-6 sentido Madrid, en el término municipal de Villalpando. Todo ha ocurrido cerca de las 9.30 horas de la mañana, cuando el servicio de Emergencias del 112 Castilla y León recibió una llamada que alertó sobre el accidente vial para solicitar asistencia sanitaria.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora así como sanitarios, que pudieron comprobar que el varón estaba herido pero consciente.