Espigas premia la recuperación de fotografías antiguas mediante Inteligencia Artificial

La Federación de Asociaciones de Campos, Pan y Norte-Duero regresa con una nueva edición de los concursos literario y de fotografía que este año llegan marcados por el reconocimiento a aquellas obras que recuperen fotografías antiguas mediante el tratamiento de la Inteligencia Artificial (IA), un aspecto que une pasado y futuro y "con el que nos metemos en el siglo XXI".

Es la principal novedad de una edición que se alía con las nuevas tecnologías para fomentar la presentación de instantáneas que por su avanzado estado de deterioro "casi no se ven" y que se prestan al proceso de restauración mediante el uso de la Inteligencia Artificial. El ganador a la mejor imagen restaurada recibirá un premio de 100 euros y parar acreditar el tratamiento de la misma deberá incorporarse un fichero escaneado de la fotografía original junto a la instantánea tratada para el concurso.

La creación de esta nueva categoría servirá, a su vez, para conformar un archivo histórico que aúne todas aquellas instantáneas tratadas.

Unas iniciativas culturales que, más allá de fomentar "la dinamización de nuestros pueblos", "nos deleitan tanto con historias, vivencias y costumbres sobre la zona muy interesantes", según recordaba Laura Huertos, técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora.

En el mismo sentido, el alcalde de Monfarracinos y diputado, Manuel Martín ha apuntado que "para quienes amamos nuestra tierra, estos concursos representan la oportunidad de recordar de dónde venimos, compartir recuerdos, emociones y vivencias y para rendir homenaje a las personas que nos precedieron y nos enseñaron el valor de nuestras tradiciones". La presentación de ambos concursos ha contado a su vez con la presencia de Esteban Sánchez, secretario de la Federación Espigas y Antonio Casas, representante de la Asociación Cultural Castrotorafe y coordinador del certamen literario.

Las bases de participación se mantienen sin cambios, si bien Sánchez ha precisado que todos los trabajos deberán hacer referencia al ámbito de actuación prioritaria de la Federación "Espigas" para su toma en consideración por el jurado. Una consideración que se aplica no solo a los relatos, también a las fotografías que deberán estar georreferenciadas.

(AMPLIAREMOS)