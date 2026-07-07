Denuncian el robo de los embellecedores de cerraduras centenarias en Villanueva de Valrojo

Los embellecedores de las cerraduras se han convertido en objeto de codicia por parte de los amigos de lo ajeno en Villanueva de Valrojo. Desde hace tiempo han ido desapareciendo de las puertas de casas y cuadras esas cerraduras de hierro hechas a mano por la estirpe de los herreros ya extinguida. Objetos útiles y bellos y es precisamente su belleza lo que atrae a los mangantes.

Sara Rodríguez, vecina de Villanueva, clama que “es un atentado al patrimonio que aún nos queda en los pueblos que se vacían”. Cada una de estas singulares y artesanas piezas de hierro tienen entre 100 y 200 años, tantos como las casas donde estaban colocadas.

El último robo se produjo precisamente en una vivienda de su familia hace una semana, cuando consiguieron llevarse una de las cerraduras pero otra quedó colgando. No llegaron a sacar todos los clavos que la fijaban a la puerta. “Debieron de asustarse al oír un ruido y no la pudieron sacar”.

En las casas más antiguas han ido desapareciendo poco a poco las cerraduras. En una casa esperaron a que falleciera el dueño para a la semana arramplar con la cerradura. Eso ocurrió hace unos años.

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Los propietarios más precavidos han optado por quitarlas directamente y guardarlas a buen recaudo para evitar tentaciones. Algunas de estas cerraduras tienen su complejo sistema de “seguridad” con un cruce de clavos, remaches y chapas interiores que no facilitan precisamente su robo, afortunadamente.