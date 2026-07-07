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La cocina como laboratorio: los vecinos de Robleda-Cervantes y Lubián, con el aprendizaje del clima

Isabel Álvarez, escritora y divulgadora, enseña desvela a los asistentes los secretos del ciclo del agua y la presión atmosférica

Participantes durante una de las actividades del taller de aprendizaje del clima en Robleda y Lubián.

Participantes durante una de las actividades del taller de aprendizaje del clima en Robleda y Lubián. / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Robleda-Cervantes / Lubián

Vecinos de los municipios de Robleda-Cervantes y de Lubián han participado recientemente en el Taller del Clima promovido por sus respectivos Ayuntamientos e impartido por Isabel Álvarez, escritora y divulgadora del portal educativo Cuentitis Aguda.

La cocina de casa es el lugar ideal para los ensayos de ciencia, así con los objetos cotidianos Isabel Álvarez demostró el proceso climático, desde el calentamiento y el enfriamiento del aire, la tierra y el agua de mares y océanos, la formación de vapor de agua y las nubes, altas y bajas presiones, y las desencadenantes de las precipitaciones. Y de la teoría, los asistentes de todas las edades, pasaron a los experimentos.

Uno de los experimentos realizados.

Uno de los experimentos realizados. / Araceli Saavedra

Uno de los experimentos realizados durante el taller de aprendizaje del clima.

Uno de los experimentos realizados durante el taller de aprendizaje del clima. / Araceli Saavedra

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