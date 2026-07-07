La cocina como laboratorio: los vecinos de Robleda-Cervantes y Lubián, con el aprendizaje del clima

Vecinos de los municipios de Robleda-Cervantes y de Lubián han participado recientemente en el Taller del Clima promovido por sus respectivos Ayuntamientos e impartido por Isabel Álvarez, escritora y divulgadora del portal educativo Cuentitis Aguda.

La cocina de casa es el lugar ideal para los ensayos de ciencia, así con los objetos cotidianos Isabel Álvarez demostró el proceso climático, desde el calentamiento y el enfriamiento del aire, la tierra y el agua de mares y océanos, la formación de vapor de agua y las nubes, altas y bajas presiones, y las desencadenantes de las precipitaciones. Y de la teoría, los asistentes de todas las edades, pasaron a los experimentos.

Uno de los experimentos realizados. / Araceli Saavedra