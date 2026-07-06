Tierra de Tábara: desde joyas textiles únicas hasta obras faraónicas

La Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara integra un extenso territorio caracterizado por sierras, valles y llanuras donde sus moradores han ido escribiendo una rica y variada historia asentada sobre unos valores patrimoniales, a nivel material e inmaterial, dignos de conocer y disfrutar por vecinos y foráneos.

La Villa de Tábara tiene como emblema a la iglesia de Santa María dentro del antiguo Monasterio de San Salvador, fundado por San Froilán de Lugo y San Atilano de Tarazona durante el reinado de Alfonso III y de su Scriptoriun Tabarense, donde el maestro Magius y sus discípulos Emeterius, Sennior, Monnius y la monja Ende iluminaron los Beatos de Tábara, Gerona y San Miguel hacia el año 960. Se consagró al culto por el Obispo Roberto de Astorga en 1137 y, declarada el 3 de junio de 1931 Monumento Histórico Artístico, es hoy también Bien de Interés Cultura. Ahora acoge el Centro de Interpretación de los Beatos con 19 facsímiles.

Iglesia de Tábara / Chany Sebastián

Carbajales tiene su alma en los “Bordados Carbajalinos”, una auténtica joya de la indumentaria tradicional en el mundo que incluso estuvo presente en la boda real de Alfonso XII con María de las Mercedes el 23 de enero de 1878. En 1937, bajo los auspicios de Auxilio Social, se creaba el primer Taller de Recopilación Artística y en 1941 nacía en la calle Oro el Taller de Bordados Carbajalinos, que desde el 1 de mayo de 2014 acoge el Museo del Traje Carbajalino.

Losacino acoge el Castillo de Alba, única fortaleza medieval del territorio de la agrupación de municipios, ubicado en un lugar estratégico sobre un cerro que bordea el río Aliste. El primer documento donde se menciona es un “Diploma de Sahagún” del 960 donde se le aparece como “Alba Castello” en una donación de Sancho I de León. Los primeros tenentes (feudales) fueron en 1189 Pedro Fernández de Castro y García López. Alfonso IX se comprometió a donarlo a los Caballeros Templarios aunque no lo hizo hasta el 27 de septiembre de 1220. Su último papel bélico correspondió a la Guerra de Restauración Portuguesa, tomado en 1640 por los portugueses.

Bordado Carbajalino / Chany Sebastián

Manzanal y Santa Eufemia tienen su mayor joya patrimonial en el Viaducto de Martín Gil dentro de la línea ferroviaria Zamora-Galicia, que echó andar entre la capital y Puebla de Sanabria el 24 de septiembre de 1952. Conocido también como “Puente de los Cabriles”, toma su nombre de uno de los ingenieros que lo diseñó, Francisco Martín Gil. Comenzaron las obras el 1 de octubre de 1934 y finalizaron en noviembre de 1942, con un coste de 11.495.193 pesetas. Se trata de un puente de 48,91 metros de longitud y una altura máxima sobre el río Esla de 110 metros.

Entre Losacio, Ferreruela y San Martín de Tábara (en este término) está la obra de ingeniería más importante de esa zona, el Viaducto del Vertillo, que da paso al ferrocarril sobre el regato los Vallones, un puente de bella estampa formado por trece arcos de 10 metros, más otros tres de 12 metros, con una longitud de 213 metros y una altura máxima de 30 metros.

Olmillos y Perilla están en la Tierra de Alba pero su apellido “de Castro”, lo que delata su antigua pertenencia a la Encomienda y Villa de Castrotorafe, cuyos orígenes sitúan algunos historiadores en la mansio romana Vico Aquario, aunque no aparece documentada hasta la consecución del Fuero de Zamora por Alfonso VII de León y la reina Berenguela de Barcelona. En 1176 fue donado a la Orden de Santiago. Una de las joyas de Perilla fue el antiguo “Puente de la Estrella”, construido en 1869 y sepultado bajo las aguas al cerrarse en 1934 el Salto de Ricobayo.

Otero de Bodas tomaría el nombre del cerro “El Muelo la Vieja” situado junto al pueblo y desde el que se domina toda la llanura que le rodea. Sobre el apellido de Bodas, una leyenda asevera que hasta allí se desplazó un noble caballero a conocer a su futura parienta de origen portugués. Sin embargo, la leyenda más popular es la de un tal Gil Otero de Biedma, caballero de Enrique IV, que tras la afrenta de deshonrar a la dama equivocada, ella le maldijo a no encontrar placer en el amor salvo con una doncella virgen y únicamente en la noche de bodas.

Pozuelo de Tábara tiene su emblema en la mascarada del Tafarrón que cada año se celebra los días 25, 26 y 27 de diciembre coincidiendo el día grande con la festividad de San Esteban Protomártir. Riofrío de Aliste por su parte presume de ser el municipio de la Península Ibérica con más mascaradas: Los Carochos de Riofrío y Los Cencerrones de Abejera (ambos Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León), junto a Los Diablos de Sarracín.

En Vegalatrave destaca la iglesia de San Lorenzo del siglo XVI, en cuya parroquia existieron hasta siete cofradías, entre ellas las de la Santa Vera Cruz y la de los Mártires (Fabián y Sebastián), esta compartida con San Andrés. Su pieza de mayor valor es el Retablo Mayor, de tres calles, instalado en 1757 con un coste de 2.354 reales. Fue dorado por el maestro Paulino de Isla, del Valle del Iruelo (en Santander), en 1779 con 4.450 reales de coste.

De Faramontanos sobresale su histórica iglesia que, según consta en la lápida fundacional, fue consagrada al culto en 1250, destacando en ella el retablo mayor de estilo barroco. También existe la ermita de la Vera Cruz. Entre sus fiestas, aparte de las del patrono San Martín del 11 de noviembre, sobresale “La Rogativa” del mes de mayo.

Ferreras de Abajo tiene uno de sus mayores referentes históricos en “El Castillo”, uno de los 22 asentamientos de la Edad de Hierro catalogados en la Sierra de la Culebra. Aunque ubicada geográficamente en la comarca tabaresa, nunca perteneció al Marquesado de Tábara. En el siglo XII la Orden Monástica Cisterciense (Monjes Bernardos o Blancos) de la Regla de San Benito fundada en 1098 y aprobada en el 1110 por el Papa Pascual II, estableció allí una de sus granjas. Su ocupación, como posesión del Monasterio de Moreruela, duró hasta 1431.

En Ferreras de Arriba y Villanueva del Valrojo destacan respectivamente entre sus tradiciones La Filandorra por San Esteban y los Carnavales de Cencerros previos a la Cuaresma. En el mes de agosto se celebra la romería del Cristo de las Aguas en la Sierra de la Culebra. Su punto más elevado, con 1.207 metros, es la cumbre de Miño Cuervo.