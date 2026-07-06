El pueblo de Valer, Premio Ilustre 2026 de Aliste, Tábara y Alba por la organización del Día de la Comarca

Valer de Aliste, pueblo perteneciente al municipio de Gallegos del Río, ha sido reconocido oficialmente como “Premio Ilustre 2026 de Aliste, Tábara y Alba” por la organización del XXXV Día de la Comarca, que congregó a cientos de personas a lo largo del pasado sábado 4 de julio.

Así lo decidió la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata) presidida por Óscar Fernández Peña y coordinada por Mónica Llover. Este año la anfitriona fue la Asociación Cultural “El Valle” de Valer, con alrededor de 300 socios y presidida por Esther Ribera Blanco, a la vez alcaldesa pedánea y concejal del Ayuntamiento de Gallegos del Río, que ha sido el auténtico alma máter de la dirección, organización y coordinación, junto con Ana Fagúndez Losada. Inmensa y digna de elogio la labor de ambas. Más que necesarias fueron imprescindibles. Digno es reconocerlo, junto a ellas, en primera línea y en lo referente a la logística, estuvieron sus maridos, los hermanos Antonio y Miguel Rivera Rivera.

El pueblo entero, vecinos y emigrantes, niños, adolescentes, jóvenes y mayores, incluso llegados del vecino y hermano Flores, como Jesús Martín Teso, se volcaron en los preparativos de un evento que, sin lugar a dudas, fue todo un éxito de organización y participación.

Recreación de la boda tradicional alistana durante la celebración del Día de la Comarca. / Ch. S.

Entre unos y otros, aportando cada uno lo que buenamente pudo, se logró recuperar el peri urbano paraje ribereño de “Las Eras”, una pradera situada justo al cauce arbolado del río Frío, a cuya sombra se situaron los 73 participantes el Mercado de Artesanos y Productos de la Tierra, mostrando los innumerables valores de nuestra comarca.

Los participantes dieron matrícula de honor para la comida preparada por Marcos Senández Fernández de “Los Castaños” de Trabazos y para la degustación de Ternera de Aliste, donde se agotó toda la carne donada por la Indicación Geográfica Protegida y preparada altruistamente por Miguel Rivera Calvo, Santos Flechoso Ratón y Pedro Río Prieto.

La comida fue servida en mesa como en un restaurante gracias a vecinos y emigrantes del pueblo relacionados con el mundo de la hostelería, que fueron los camareros formando utándemem perfecto con el equipo de cónica. También se invitó a comer a todos los artesanos.

El público disfruta con una de las actuaciones musicales de la celebración. / Ch. S.

La ubicación de “La Eras” fue señalada por los visitantes como “magnífica”. Así lo definía el prestigioso folclorista Antonio Pedraza, mientras improvisaba una actuación con Paco Moldón, pues a la frescura ribereña del río Frío, al irse el sol hacia ponente, los chopos y alisos dieron la sombra necesaria cubriendo la zona de conciertos donde uno tras otros fueron luciéndose Pandereteiras de Raigal, Manteos y Monteras, Pauliteiros de Miranda de la freguesia de Sendim, Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes y, finalmente, Lume de Biqueira Celtic, banda de Madrid que arrasó con su concierto y su posterior pasacalles.

Mención especial para los vecinos que recuperaron las labores de la trilla permitiendo conocer a las nuevas generaciones unas labores agrarias rurales hoy ya perdidas, como las de la fragua, que recuperó Pablo Blanco Rivera. La señora Eusebia Santos acercó hasta las eras el último ejemplar de burra de pura sangre “Zamorano Leonesa” que cautivo a los niños.

Vecinos recuperar las labores tradicionales del campo para mostrarlas a las nuevas generaciones. / Ch. S.

Si Facata y los visitantes alaban la labor de Valer, desde Valer se hace lo propio con Facata. “El éxito de la fiesta de la hermandad y la convivencia en Valer ha sido gracias a todos y agradecemos a todos su participación y contribución” señala la alcaldesa Esther Rivera Blanco.

En la limpieza y decoro del recinto urbano participaron los vecinos, pero también hay que destacar la labor de los operarios del ayuntamiento de Gallegos del Río, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco Martín, así como de la Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León (Medio Ambiente). Como medida preventiva, la institución provincial mantuvo allí operativos los bomberos del Parque de San Vitero para actuar en caso de cualquier emergencia.

Dignos de alabar también los servicios prestados por la Agrupación Comarcal de Protección Civil “Virgen de la Salud” de Alcañices, una entidad cuya presencia se hace ya imprescindible en cualquier gran celebración de “La Raya” de España y Portugal.

En sus inicios uno de los platos fuertes fueron las verbenas populares y muestra de ello fue que en la primera edición el 11 de junio de 1989 estuvieron en Fornillos, “Alcotán” de Asturias y “Manacor” de Huesca. Este año, ante el desorbitado precio de las orquestas, se optó por confiar en “Musical Compás”, cuyo líder y propietario tiene mucha relación con Valer, aparte de ser este año la más contratada para el verano en los pueblos de la comarca. Músicos y cantantes no fallaron congregando a cientos de jóvenes y mayores de todos los pueblos: “Valer, Aliste: sois únicos”.