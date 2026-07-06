Mancomunidad de Tierra de Tábara: más de 30 años al lado de 35 pueblos

La Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara se ha convertido en una de las agrupaciones de municipios más longevas y eficaces de la provincia de Zamora con 31 años ininterrumpidos de vida, contribuyendo con su labor a mejorar la calidad de vida en 17 ayuntamientos que integran a su vez a 35 núcleos de población desde la Sierra de la Culebra hasta el río Esla.

El 2 de febrero de 1995 es una fecha marcada en la historia del entorno natural de la Sierra de la Culebra: a las 21.00 horas, en una gélida noche de invierno, el emblemático Edificio del Reloj acogía la Asamblea Constituyente donde 17 alcaldes tabareses, albarinos, carballeses y alistanos, tras una larga noche de propuestas, ideas y debates, aprobaban la fundación de la Mancomunidad de Servicios, actuando como testigo, juez y parte el secretario José Manuel Fernández.

Aurelio Tomás (alcalde de Pozuelo) fue su primer presidente hasta que 1999 tomó el relevo José Ramos de Tábara, y tras él Gregorio José San Pedro de Ferreras de Abajo. Entre 2019 y 2023 asumía la presidencia Amaranta Ratón, de Faramontanos. Tras los comicios municipales del 28 de mayo de 2023 la entidad está presidida por Roberto Fuentes (alcalde de Carbajales).

Nacía así una entidad ejemplar cuyo objetivo principal y prioritario se centraría en favorecer, potenciar y mantener el decoro, limpieza y salubridad pública de los pueblos erradicando de raíz los vertederos y vertidos incontrolados de basuras, urbanos y campestres, que comenzaban a florecer por montes y riberas, poniendo en un grave peligro a corto, medio y largo plazo el ecosistema de la Sierra de la Culebra, uno de los más ricos en biodiversidad de toda la Península Ibérica.

Su mapa de actuación integra un territorio que agrupa 4.899 vecinos y 302 puntos de recogida de basura (contenedores): Carbajales 23, Faramontanos 22, Ferreras de Abajo (Litos), Ferreruela 9 (Sesnández 7 y Escober 5), Ferreras de Arriba 14 (Villanueva de Valrojo 7), Losacino 3 (Vide 2, Muga 8 y Castillo 2), Losacio 6, Manzanal del Barco 8, Moreruela de Tábara 9 (Santa Eulalia 9), Olmillos de Castro 7 (Marquiz 4, Navianos 3 y San Martín 5), Otero de Bodas 10 (Val de Santa María 6), Perilla de Castro 8 (Urbanización de la Encomienda 3), Pozuelo 10, Riofrío de Aliste 11 (Sarracín 11, Abejera 7 y Cabañas 4), Santa Eufemia del Barco 6 (Losilla 5 y San Pedro de las Cuevas 1), Tábara 37 y Vegalatrave 8.

Camino ya de los treinta y dos años prestando servicio gracias a la unión y el trabajo conjunto y coordinado de todos los alcaldes, concejales, vecinos y operarios, la Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara está considerada a nivel institucional y ciudadano como una de las agrupaciones de municipios que mejor prestan la compleja y a la vez imprescindible recogida, transporte y reciclado de Residuos Sólidos Urbanos en toda Castilla y León.