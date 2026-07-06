José Sánchez, nuevo presidente de Leche Gaza: "Probablemente seamos de las cooperativas que menos ganaderos pierden y más relevo generacional tienen"

La nueva presidencia de Leche Gaza (Ganaderos Zamoranos), con el sayagués José Sánchez Sánchez al frente, afronta esta nueva etapa con "ilusión y respeto" en una apuesta continuista que vira hacia la salida al mercado nuevos productos, la recuperación de proyectos y el afianzamiento de la cooperativa zamorana tratando de abrirse hueco a nuevos mercados.

En un contexto marcado por el cierre de explotaciones, Leche Gaza incide en la importancia de seguir apostando por un producto de calidad que pasa, a su vez, por cuidar a los ganaderos locales. "Probablemente seamos de los que menos ganaderos pierden y de las que más relevo generacional tienen". A día de hoy, Leche Gaza cuenta con 37 ganaderías propias entre productoras de leche de vaca y de oveja, algunas de las cuales han optado por unir sus ganaderías para "asegurar una mayor competitividad".

José Sánchez Sánchez asegura que acoge esta nueva responsabilidad "con muchísima ilusión y muchísimo respeto", así como con el agradecimiento a los socios que respaldaron su nombramiento en el marco de la asamblea general celebrada la última semana de junio.

Su vínculo con Leche Gaza viene de lejos tras formar parte del Consejo de Administración desde hace 12 años. El productor sayagués cuenta además con su propia explotación de vacuno en la localidad de Carbellino que legó de su padre quien "ya era socio de Leche Gaza", rememora.

José Sánchez Sánchez, nuevo presidente de Leche Gaza. / Víctor Garrido

Mención obligada a su antecesor en el cargo, Helidoro Rodríguez Tejedor, y a su legado tras más de tres décadas de dedicación al frente de la empresa zamorana, primero en la directiva y en los últimos 11 años en calidad de presidente.

La línea a seguir, avanza durante su presentación a los medios junto al gerente de Leche Gaza Saúl Alonso, será continuista "en la relación con los ganaderos, con los socios y con la calidad" que viene ofreciendo Leche Gaza sin perder de vista el potencial de crecimiento de una empresa que "siempre ha pensado en nuevos mercados, aunque no es fácil por el trato que la leche ha tenido en la distribución", lamenta.

Para ello, se trabajará en la salida al mercado de nuevos productos entre los cuales incluyen la línea de quesos por la que la empresa ya apostó en el año 2023.

Leche Gaza cerró el año 2025 con una facturación aproximada de 75 millones de euros en los que comercializó 50 millones de litros de leche.