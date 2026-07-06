Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
El personal se ha desplazado hasta la localidad de Gramedo para sofocar el fuego
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Alrededor de las 15.40 horas de la tarde de este lunes 6 de julio se daba aviso de un incendio de causa desconocida hasta el momento en la localidad de Gramedo, perteneciente al municipio de Muelas de los Caballeros.
Aunque de momento se desconoce el perímetro calcinado, para sofocar el incendio, que no se ha calificado de gravedad por el momento, se han destinado 16 medios, de los cuales tres han sido aéreos.
Hasta la localidad de La Carballeda se han desplazado cuatro agentes medioambientales y se han asignado dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y dos cuadrillas helitransportadas (ELIF/BRIF) que se están encargando de gestionar la situación en la localidad carballesa.
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