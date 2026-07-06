Un incendio accidental quema una hectárea de suelo agrícola en Pereruela
En una jornada en la que han habido tres focos activos en la provincia
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Sobre las siete de la tarde de este jueves 6 de julio se producía un pequeño fuego en la localidad sayaguesa de Pereruela, que movilizó hasta cuatro medios entre agentes, autobomba y cuadrillas terrestres y helitransportadas.
El fuego tardó alrededor de 45 minutos en ser apagado, a las 19.50 horas de la tarde se declaraba como extinguido. En el incidente se han quemado 1,2 hectáreas de superficie agrícola, no forestal.
Aunque la causa más probable del suceso es accidental, no se conocen más detalles sobre el origen. Permanece en el lugar un agente medioambiental gestionando el suceso en la zona.
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