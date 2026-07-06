El Hotel Convento I de Coreses, a subasta por 4,9 millones de euros

El Hotel Convento I de Coreses sale a subasta por un precio inicial de 4,9 millones de euros, después de que el establecimiento hotelero no haya logrado superar sus dificultades económicas, que derivaron en la presentación de un concurso de acreedores por parte de la sociedad gestora, Lormanf 97 S. L. y el despido de la totalidad de la plantilla, integrada por 28 trabajadores.

Las pujas permanecerán abiertas en la página web de Subastas Trademat (www.subastastrademat.com) hasta este viernes, 10 de julio. El establecimiento, considerado durante más de dos décadas uno de los complejos hoteleros más reconocidos de Castilla y León, ocupa un antiguo convento del siglo XIX y está situado a 9 km de Zamora. Cuenta con hotel, restaurante, amplios salones para eventos y zonas de bienestar.

La subasta de toda la unidad productiva, que comprende distintos edificios, una bodega y un spa completamente equipado, así como todo el mobiliario y maquinaria para el desarrollo de la actividad, arranca con un precio inicial de 4,9 millones de euros, con un incremento mínimo de la puja de 10.000 euros.

El Hotel Convento I abrió sus puertas en 1998 por iniciativa del empresario Agustín Lorenzo, fundador también del restaurante La Parrilla de San Lorenzo de Valladolid. Concebido como un complejo orientado al turismo, los congresos y las celebraciones, durante más de veinte años fue uno de los establecimientos de referencia para bodas, eventos empresariales y turismo en Castilla y León, convirtiéndose además en uno de los principales motores económicos del municipio de Coreses.

Tras el fallecimiento de su fundador en 2022, la gestión pasó a manos de la familia, que trató de mantener la actividad pese al descenso del negocio y al incremento de los costes registrado en los últimos años. Sin embargo, el establecimiento cerró sus puertas en abril de 2025 y la sociedad gestora, Lormanf 97 S.L., entró en concurso de acreedores.

Durante el procedimiento se intentó encontrar un comprador que garantizara la continuidad del hotel, llegando incluso a paralizar temporalmente el despido colectivo de la plantilla de 28 trabajadores, aunque finalmente la operación no llegó a materializarse. Ahora, el inmueble sale a subasta dentro del proceso de liquidación concursal.