Fuentesaúco despide unas fiestas de excepción con más de 20.000 personas

Balance inmejorable. Fuentesaúco pone este lunes el broche a sus fiestas en honor a La Visitación con una tercera jornada de espantes de excepción. La villa acogía este lunes la salida de cuatro toros, dos de ellos novillos (erales) al prado de La Reguera en una mañana menos concurrida frente al multitudinario fin de semana.

Y es que, según cálculos de la Guardia Civil durante el desarrollo de los festejos, se ha llegado a contabilizar una afluencia superior a las 20.000 personas. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha destacado la ausencia de incidentes graves durante unas fiestas con identidad propia y que, por primera vez, han contado con una jornada adicional de espantes más allá de los festejos del sábado y el domingo gracias a la aportación realizada tanto por el Ayuntamiento de Fuentesaúco como por la Asociación Cultural Taurina Espantes (ACT) de la villa.

Mañana marcada por el calor y el juego de los astados que han protagonizado una vistosa subida hasta las calles de la villa para dar paso al tradicional encierro urbano. Una vez más, las bombas han sido las grandes ausentes dentro de las restricciones impuestas por la entrada en vigor de la alerta por riesgo alto de incendios forestales.

Con la villa apurando sus últimas horas, primer con la comida de hermanamiento en forma de paellada y posteriormente con el baile al ritmo de los dulzaineros, el consistorio saucano muestra su satisfacción con el desarrollo de los festejos que coinciden con el fin de legislatura.

Multas por aparcamientos indebidos

En la misma línea se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Zamora al hablar de un fin de semana marcado por la normalidad y tranquilidad durante el desarrollo del fin de semana, más allá de "alguna disputa entre particulares" y de "estacionamientos indebidos en los arcenes de la carretera" que impedían "el paso de peatones y pudiendo crear alguna situación de peligrosidad" durante el desarrollo de los festejos taurinos en el prado.

La notable presencia de la Guardia Civil trató en todo momento de garantizar la seguridad durante los actos de mayor afluencia solicitando a los propietarios de los vehículos que retiraran los coches o bien, ante su imposibilidad, procediendo con la sanción pertinente.