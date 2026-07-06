Agricultores reclaman a la Junta ayudas para paliar la "insostenible situación" del sector cerealista

Las organizaciones agrarias Alianza UPA-COAG, UCCL y Asaja han reclamado al nuevo equipo de la Consejería de Agricultura de la Junta la "inmediata" puesta en marcha de una línea extraordinaria de ayudas autonómicas que complemente las anunciadas por el Gobierno para el sector cerealista, al que la actual campaña ha vuelto a a situar "en una situación insostenible". De no ser atendida su reivindicación, como advierten, convocarán nuevas movilizaciones, porque "los agricultores no pueden seguir asumiendo en solitario unas pérdidas que comprometen la viabilidad de sus explotaciones".

De forma conjunta, las organizaciones agrarias han instado al nuevo consejero, Joaquín Antonio Pino, a atender la reivindicación del sector, después de que los precios que perciben los agricultores hayan caído hasta niveles que, en numerosos casos, no permiten cubrir los costes de producción. A este problema hay que sumar, como recuerdan, los "irregulares rendimientos" que los profesionales del campo están obteniendo este año al recolectar sus cosechas de cereal y que, en muchos casos, se sitúan un 50% por debajo de los esperados, por lo que "vuelven a producir a pérdidas".

Esta realidad, según las organizaciones agrarias, resulta especialmente grave en Castilla y León, la comunidad que produce más cereal en toda España y en la que miles de explotaciones familiares dependen de este cultivo como principal fuente de ingresos. Además, como recuerdan, mientras las cotizaciones del cereal continúan desplomándose, el coste de fertilizantes, semillas, carburantes, maquinaria, seguros, financiación y otros insumos, se mantienen por encima de los niveles previos a la crisis, "lo que continúa lastrando gravemente la rentabilidad de las explotaciones".

Las organizaciones agrarias valoran positivamente el anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura de ampliar las ayudas aprobadas hace unos meses, pero consideran que este apoyo estatal resulta claramente insuficiente para compensar las pérdidas que está soportando el sector en Castilla y León, que acumula la mayor superficie cerealista del país.

Por este motivo, consideran que la Junta "no puede ponerse de perfil ni dar una respuesta insuficiente ante la grave crisis que atraviesa el sector cerealista", ya que "la dimensión del problema" exige un compromiso firme por parte de la Consejería de Agricultura y una respuesta acorde con el peso estratégico que el cereal tiene en la agricultura, la economía y el medio rural de Castilla y León.

Además, recalcan que el nuevo consejero tiene la oportunidad de demostrar al inicio del mandato un compromiso real con los agricultores, por lo que exigen que, ante un problema tan importante para el sector, "no permanezca al margen mientras miles de agricultores producen por debajo de los costes".

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Por último, las organizaciones agrarias advierten de que si la Junta no responde de forma inmediata contribuirá a acelerar el abandono de explotaciones, a destruir actividad económica en el medio rural y a poner en riesgo un sector estratégico para Castilla y León".