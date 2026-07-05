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Sofocado un incendio en el interior de un vehículo en Arcenillas

El vehículo no llegó a calcinarse por completo

Vehículo incendiado en Arcenillas y el camión de Bomberos que sofocaron el fuego

Vehículo incendiado en Arcenillas y el camión de Bomberos que sofocaron el fuego / Cedida

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Oliva Conde

Durante la tarde de este domingo, los Bomberos del Parque Zona Centro han intervenido en un vehículo estacionado en la calle Mayas de Arcenillas, en el que se había producido un incendio.

Vehículo incendiado en Arcenillas

Vehículo incendiado en Arcenillas / Cedida

La rápida intervención de los agentes permitió sofocar el fuego antes de que el vehículo se quemara por completo. El incidente se resolvió rápidamente y sin lamentar mayores daños.

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