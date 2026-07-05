Adisac-La Voz
Sanabria refuerza el apoyo al emprendimiento femenino
La iniciativa busca convertir el talento femenino en un motor de desarrollo para combatir la despoblación. La técnica de la Red PAME recorrerá los municipios de la comarca para acercar el servicio a las emprendedoras rurales.
Viky Esteban
Sanabria y La Carballeda quieren seguir demostrando que el medio rural también es un espacio de oportunidades para emprender. El Grupo de Acción Local Adisac-La Voz ha reforzado su apuesta por el emprendimiento femenino a través de la Red Rural de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (Red PAME), un servicio que pretende acompañar a las mujeres que deseen poner en marcha un negocio, consolidar una empresa o mejorar sus oportunidades laborales sin necesidad de abandonar su pueblo. La Red PAME, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se apoya en la estructura de los grupos de acción local para ofrecer orientación, asesoramiento, formación y acompañamiento personalizado a las emprendedoras del medio rural. Uno de los aspectos que diferencian esta iniciativa es su carácter itinerante. Aunque la oficina se encuentra en la sede de Adisac-La Voz, en Puebla de Sanabria, la persona responsable del proyecto se desplazará a los municipios que integran el grupo de acción local para atender personalmente a las mujeres interesadas. El programa persigue tres grandes metas: visibilizar y empoderar a las mujeres que trabajan en el medio rural, convertir los sectores agrario y agroalimentario en una oportunidad de desarrollo profesional e implicar a las mujeres en la dinamización económica y social de sus pueblos. Entre las actuaciones previstas figuran el apoyo al acceso al empleo y al autoempleo, la eliminación de barreras que dificultan la igualdad de oportunidades, la dinamización del tejido empresarial, la creación de redes de emprendedoras y la difusión de ejemplos de éxito que sirvan de inspiración para otras mujeres.
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