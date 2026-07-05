Sanabria y La Carballeda quieren seguir demostrando que el medio rural también es un espacio de oportunidades para emprender. El Grupo de Acción Local Adisac-La Voz ha reforzado su apuesta por el emprendimiento femenino a través de la Red Rural de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (Red PAME), un servicio que pretende acompañar a las mujeres que deseen poner en marcha un negocio, consolidar una empresa o mejorar sus oportunidades laborales sin necesidad de abandonar su pueblo. La Red PAME, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se apoya en la estructura de los grupos de acción local para ofrecer orientación, asesoramiento, formación y acompañamiento personalizado a las emprendedoras del medio rural. Uno de los aspectos que diferencian esta iniciativa es su carácter itinerante. Aunque la oficina se encuentra en la sede de Adisac-La Voz, en Puebla de Sanabria, la persona responsable del proyecto se desplazará a los municipios que integran el grupo de acción local para atender personalmente a las mujeres interesadas. El programa persigue tres grandes metas: visibilizar y empoderar a las mujeres que trabajan en el medio rural, convertir los sectores agrario y agroalimentario en una oportunidad de desarrollo profesional e implicar a las mujeres en la dinamización económica y social de sus pueblos. Entre las actuaciones previstas figuran el apoyo al acceso al empleo y al autoempleo, la eliminación de barreras que dificultan la igualdad de oportunidades, la dinamización del tejido empresarial, la creación de redes de emprendedoras y la difusión de ejemplos de éxito que sirvan de inspiración para otras mujeres.

Sanabria refuerza el apoyo al emprendimiento femenino