Requejo se rinde a la Virgen de Guadalupe

El vecindario de Requejo se sumó a la celebración de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe este primer sábado de julio. La devoción arropó a la imagen más venerada por los requexanos que llevaron en procesión a su patrona por el centro urbano, desde su ermita engalanada con el arco floral hasta la plaza que lleva el nombre de la patrona llegada desde tierras extremeñas.

Las mujeres de Requejo tuvieron especial protagonismo al relevarse para cargar a hombros la imagen en su esperado y único recorrido del año.