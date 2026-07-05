La recogida y atención de animales abandonados, una obligación inasumible para pequeños municipios de Zamora

Las dificultades para cumplir la Ley de Protección de los Derechos y del Bienestar Animal en pequeños municipios de Zamora y del resto de la comunidad ha propiciado que Unión del Pueblo Leonés (UPL) haya registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para reclamar a la Junta que "auxilie" a los Ayuntamientos o para que se haga cargo de los animales abandonados de forma subsidiaria.

La formación leonesista ha instado a la Junta a que, en primer lugar, ponga en marcha "algún tipo de órgano" que permita la recogida de animales extraviados y abandonados, así como su atención veterinaria, su alojamiento en centros de protección animal o el control poblacional no letal de la fauna urbana.

En este punto, recordó que la Ley detalla que la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos propietarios no pueden asumir sus cuidados por situaciones de vulnerabilidad, "ante la ausencia de otra previsión en la legislación autonómica", esas funciones corresponden a la Administración local, aunque de forma subsidiaria pueden ser asumidas, en este caso, por la Junta.

Por los motivos expuestos, UPL reclama al Ejecutivo regional que asuma dichas responsabilidades por la escasez de medios personales, técnicos y económicos de los Ayuntamientos, aunque también le exige que impulse una legislación autonómica específica que permita derivar a las Diputaciones la función de recoger y atender a los animales abandonados.

Del mismo modo, UPL recalca que los pequeños municipios, al margen de carecer de los medios necesarios, tampoco pueden poner en marcha un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de los animales.

Por los motivos expuestos, la formación reclama a la Junta que asuma subsidiariamente dichas responsabilidades y legisle para que las Diputaciones también se responsabilicen parcial o totalmente, ya que "con ello será más fácil cumplir con los derechos y el bienestar que reconoce la ley a los animales extraviados y abandonados".

Por último, reitera "no se puede cargar a los ayuntamientos con funciones que no pueden asumir por no contar con los medios necesarios, debiendo asumir dichas funciones administraciones que sí los posean para poder garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley".