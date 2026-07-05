Mancomunidad Tierras de Aliste: 30 años de labor mejorando la calidad de vida en 62 pueblos

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste suma ya treinta años cumpliendo su objetivo de mejorar la calidad de vida en los pueblos alistanos contribuyendo con la dotación de infraestructuras comunitarias y con la prestación de unos servicios públicos acordes con los tiempos y necesidades que, a su vez, le han convertido por méritos propios en un ejemplo de muy buena gestión en toda La Raya de España y Portugal.

Fue Aliste históricamente, gracias a su moradores, un paraíso natural; pero el progreso y un modernismo sin control convertían a los ríos Aliste, Cebal, Cabrón, Manzanas, Espinoso y Mena, junto a montes y praderas, llanuras y laderas; en un "reino" de vertederos incontrolados donde iban a parar plásticos, latas y cristales que ponían en serio y grave peligro tanto la seguridad como la salubridad de los pueblos.

La unión hizo la fuerza y el 26 de febrero de 1996 se celebró la asamblea preconstituyente de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Samir de los Caños. Sus cinco presidentes han sido Tomás Carrión (Alcañices), Jesús Prieto (Rabanales), Carlos Pérez(Figueruela), Javier Faúndez (Trabazos) y Jesús María Lorenzo (Alcañices); el secretario e interventor es Ignacio Sanz.

Mancomunar esfuerzos fue una acertada y fructífera idea para poder asumir a corto, medio y largo plazo, unas imprescindibles prestaciones y servicios públicos que por su complejidad, dispersión del territorio, logística y costes económicos era (y es) imposible asumir a nivel individual por cada municipio. Nacía así Tierras de Aliste con el objetivo de afrontar una ordenada recogida, transporte y reciclado de los Residuos Sólidos Urbanos.

Un objetivo, no exento de complejidades y dificultades, que desde un primer momento se logró y se cumplió gracias al trabajo y cooperación de alcaldes, concejales, operarios y vecinos. Todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, han contribuido a mejorar la calidad de vida en los pueblos manteniendo su decencia, limpieza y decoro, no sólo de los cascos urbanos sino también salvando a los ríos, montes y praderas.

Tierras de Aliste está integrada por doce municipios y 62 pueblos: Alcañices (Alcorcillo, Santa Ana y Vivinera), Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Moldones, Riomanzanas, Flechas, Villarino de Manzanas y Gallegos del Campo), Fonfría (Bermillo, Fornillos, Arcillera, Ceadea, Moveros, Castro y Brandilanes), Gallegos del Río (Valer, Domez, Flores, Tolilla, Lober y Puercas), Mahíde (San Pedro de las Herrerías, Boya, Pobladura y La Torre), Rabanales (Fradellos, Matellanes, Ufones, Mellanes y Grisuela), Rábano (Sejas, Tola y San Mamed), Samir de los Caños, San Vitero (Villarino de Cebal, San Cristóbal, San Juan y El Poyo), San Vicente de la Cabeza (Bercianos, Campogrande y Palazuelo), Trabazos (San Martín del Pedroso, Nuez, Latedo y Villarino tras la Sierra) y Viñas (Vega de Nuez, Ribas y San Blas).

La Asamblea General de Tierras de Aliste está constituida por Jesús María Lorenzo (Alcañices), Sergio López (Fonfría), Lucía Codesal (Figueruela), Laurentino Peláez (Mahíde), Pascual Blanco (Gallegos del Río), Francisco Boyano (Rábano), Vanesa Mezquita (San Vitero), José Fernández (San Vicente de la Cabeza), Domingo Miguel (Samir de los Caños), José Manuel Rial (Trabazos) y Bernardo Casado (Viñas).