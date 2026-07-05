"Llevábamos muchos años sin ver unos espantes así": el trapío taurino conquista el prado de Fuentesaúco

"Llevábamos muchos años sin ver unos espantes así". El prado saucano de La Reguera ofrecía ayer un espectáculo difícil de olvidar en la segunda jornada de festejos taurinos dentro de las fiestas de La Visitación. La expresión, trasladada por las generaciones más veteranas, no fue sino la constatación de una mañana de pura emoción ante unos toros entregados desde el primer minuto.

Ni los avisos por altas temperaturas fueron capaces de frenar a una afición deseosa de disfrutar del espectáculo dominical. Los paraguas y sombrillas dominaron el graderío portátil mientras que los más rezagados no dudaron en subirse a sillas plegables, incluso sobre cajas de plástico con tal de no perderse un segundo. Algo no tan descabellado teniendo en cuenta la rapidez en el juego, tanto que en apenas nueve minutos se completó el primero de los espantes.

Sin las referencias acústicas de las bombas que marcan el inicio de cada una de las recogidas, el público permaneció más atento si cabe al desarrollo del festejo. El aviso amarillo por altas temperaturas que en la meseta de Zamora podían alcanzar los 37 grados impedía el lanzamiento de cualquier artefacto pirotécnico, una restricción que se prolongará por el momento hasta el 8 de julio y que desautorizará su lanzamiento también en la jornada de mañana lunes.

El vistoso juego permitió completar los tres espantes previo al encierro urbano en el que los cuatro toros pusieron el broche en un recorrido de aproximadamente 50 minutos de duración.

La villa gozaba de su "día grande" en un año de excepción que contará por primera vez con un tercer espante mañana lunes. El prado acogerá en este caso los dos erales (novillo de hasta dos años) donados por la Asociación Cultural Taurina (ACT) Espantes de Fuentesaúco. Ya a las 14:30 horas, la fiesta se trasladará a las calles del pueblo con la celebración de la paella popular para dar paso al baile del prao al ritmo de los dulzaineros locales, a las 19 horas en un año que no contará con las bombas de fin de fiesta.