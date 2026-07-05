Dos heridos al volcar un turismo en la A-66, a la altura de Morales del Vino
Las dos personas mayores que viajaban en el vehículo han quedado atrapadas en el interior
Un accidente de tráfico en la autovía A-66, a la altura de Morales del Vino, se ha saldado con dos personas heridas. El siniestro vial ha tenido lugar en la mañana de este domingo, en el punto kilómetros 286 de la A-66.
A las 10.10 horas, Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso del accidente de un turismo, que se encontraba volcado en un lateral de la vía.
El alertante solicitaba asistencia sanitaria para dos personas mayores, un varón y una mujer, que estaban atrapadas en el interior del vehículo como consecuencia del vuelco.
De inmediato, se desplazaron hasta el lugar del siniestro vial Emergencias Sanitarias Sacyl, efectivos de la Guardia Civil y bomberos de la Diputación de Zamora para colaborar en la excarcelación de las dos personas atrapadas en el interior del vehículo.
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