Un fuego en las orillas del embalse de Pías moviliza a medios aéreos en plena frontera gallega y obliga a rescatar a 4 menores

Un incendio en la cola del embalse de Pías, declarado a primera hora de la tarde, ha obligado a movilizar todos los medios disponibles de la zona ante el avance de las llamas, ladera arriba, hacia el término local de Barjacoba. El fuego ha cruzado la carretera ascendiendo monte arriba en zona de matorral y robledal obligando a efectuar un rescate de emergencia de un grupo de cuatro niños que estaban en esos momentos bañándose.

Hasta el momento se han movilizado más de una veintena de medios del operativo de extinción de la Junta , entre ellos cuatro helicópteros además de tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, un boulldozer y tres brigadas de refuerzo helitransportadas.

El foco, declarado a las 16:50 horas y que se daba por controlado una hora y media después, preocupaba por su proximidad a la frontera ourensana. Los técnicos de Medio Ambiente investigarán ahora las causas de un fuego que inicialmente se cataloga como accidental, presuntamente por el uso de una barbacoa portátil en la zona afectada.

Los cuatro menores que se encontraban en ese momento en la zona afectada en el ambalse de San Sebastián (Porto) se encuentran a salvo. Almudena Fernández Rodríguez, de Calabor, capataz del R2Y-1.9 y su cuadrilla fueron los encargados de sacar a los niños y llevarlos junto a sus padres, que permanecían en la carretera ZA-102, km 12 al 13.

(AMPLIAREMOS)