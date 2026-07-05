Un fuego en las orillas del embalse de Pías moviliza a medios aéreos en plena frontera gallega y obliga a rescatar a 4 menores
En la zona se encontraban cuatro niños que ya se encuentran a salvo con sus padres. El incendio, ya controlado, pudo originarse accidentalmente en una barbacoa portátil
Un incendio en la cola del embalse de Pías, declarado a primera hora de la tarde, ha obligado a movilizar todos los medios disponibles de la zona ante el avance de las llamas, ladera arriba, hacia el término local de Barjacoba. El fuego ha cruzado la carretera ascendiendo monte arriba en zona de matorral y robledal obligando a efectuar un rescate de emergencia de un grupo de cuatro niños que estaban en esos momentos bañándose.
Hasta el momento se han movilizado más de una veintena de medios del operativo de extinción de la Junta , entre ellos cuatro helicópteros además de tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, un boulldozer y tres brigadas de refuerzo helitransportadas.
El foco, declarado a las 16:50 horas y que se daba por controlado una hora y media después, preocupaba por su proximidad a la frontera ourensana. Los técnicos de Medio Ambiente investigarán ahora las causas de un fuego que inicialmente se cataloga como accidental, presuntamente por el uso de una barbacoa portátil en la zona afectada.
Los cuatro menores que se encontraban en ese momento en la zona afectada en el ambalse de San Sebastián (Porto) se encuentran a salvo. Almudena Fernández Rodríguez, de Calabor, capataz del R2Y-1.9 y su cuadrilla fueron los encargados de sacar a los niños y llevarlos junto a sus padres, que permanecían en la carretera ZA-102, km 12 al 13.
(AMPLIAREMOS)
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino ensombrece el broche festivo por la Virgen de la Salud