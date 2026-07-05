Dos camiones y cuatro operarios garantizan los servicios en Tierras de Aliste

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) es un paraíso terrenal en materia de biodiversidad con un ecosistema único rico en valores endógenos de patrimonio material e inmaterial, donde su principal grandeza son sus pueblos y sus gentes. La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste es imprescindible para garantizar a corto, medio y largo plazo la prestación de un servicio vital como la recogida, transporte y reciclado de los residuos sólidos urbanos que se generan día a día, así como para favorecer la salubridad en cada pueblo a lo largo de los 365 días del año.

Durante el otoño, el invierno y la primavera se presta un servicio que, llegada la época estival, se mejora con el refuerzo de verano mediante el cual se cuenta con dos operarios más. Esto permite poner en marcha dos rutas diarias, con dos camiones diferentes, una que discurre por los pueblos situados en el entorno de la Nacional 122 y la otra hacia la “Ribera del Aliste”.

La Casa Consistorial de Alcañices acogía el 15 de marzo de 1996 la primera Asamblea General, constituyendo la mesa de edad Miguel Pérez (alcalde de Samir de los Caños con 74 años) y Jesús Rivas (concejal de Viñas con 32 años).

Por unanimidad se eligió la primera Junta Directiva que estuvo presidida por el entonces alcalde de Alcañices y presidente de Adata, Tomás Carrión. Juan Garrido, alcalde de San Vicente de la Cabeza, fue nombrado vicepresidente; Miguel Pérez tesorero y como vocales Jesús Prieto de Rabanales, Clemente Gago de Rábano, Gregorio Pérez de Mahíde y José Luis Estévez de Figueruela de Arriba. Los restantes fundadores fueron los alcaldes Basilio Pérez de Viñas y María Concepción Fernández de Gallegos del Río. Alma, corazón y vida desde el primer día y hasta hoy ha sido el secretario e interventor Ignacio Sanz.

La iniciativa tenía unos costes para echar a andar y así el segundo acuerdo fue aportar una cuota inicial por ayuntamiento agrupado de 50.000 pesetas. La agrupación de municipios desde un primer momento se marcó como principal objetivo desarrollar la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos. En un primer memento se optó por la contratación externa con la empresa “Manuel Fernández” de Ferreruela de Tábara y después con “Graveras del Magdalena” (Grupo Hertasa) de Benavente.

El día 10 de agosto de 2010 Tierras de Aliste llegaba a un acuerdo con los Hermanos Tábara, -eran muchas y continuas la quejas por cómo se prestaba el servicio-, para rescindir el contrato que les unía, haciéndose cargo de la recogida mediante gestión directa para mejorar el control, aminorar costes y mejorar el servicio: objetivo conseguido. Directamente se contrató como camioneros y operarios a Fernando González de Bercianos y a Javier Lorenzo de Sarracín.

Siendo presidente Carlos Pérez (alcalde de Figueruela de Arriba), uno de los hitos históricos de la Mancomunidad de Servicios fue la puesta en marcha del Parque de Bomberos Voluntarios “Tierras de Aliste” en San Vitero el 1 de abril de 2010.

Un año después, en 2011, se afrontaba la construcción del Centro de Logística en el “Cruce de San Cristóbal” de San Vitero, justo junto a la carretera ZA-912 de Alcañices-Villardeciervos, de 848,80 metros cuadrados, con un coste de 244.728 euros, de los cuales 133.488 (60%) fueron aportados por la Diputación de Zamora y de los 88.992 euros (40%) el 25% los asumían los 12 ayuntamientos y el 15% restante el Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora.

Aparte de ser la sede oficial de la agrupación de municipios, acoge desde el 1 de enero de 2025 el Parque de Bomberos Profesionales de la Diputación de Zamora. En este caso Tierras de Aliste colaboró donando una Autobomba Forestal Media BMF valorada en 400.000 euros. Aparte tiene a su disposición el trailer nodriza cisterna con capacidad para 30.000 litros de agua.

La mejora de la calidad de vida en los pueblos alistanos ha sido, es y seguirá siendo una de las grandes prioridades prestándose especial dedicación a la atención sanitaria.

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste fue la promotora de la restauración integral del Centro de Salud de Aliste reabierto el 20 de noviembre de 2024 tras ejecutar la Junta de Castilla y León unas obras que tuvieron un coste de 827.942 euros dentro del Pan de Mejoras de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Se trata de un inmueble construido en 1985 con una superficie de 901,06 metros cuadrados, de los cuales 776,08 corresponden a superficie útil.

Centro de salud de Aliste / Chany Sebastián

Tierras de Aliste asumió así mismo la construcción del Helipuerto. Este año se instaló el ansiado ascensor interior quedando en su conjunto unas instalaciones magníficas.

Por otro lado, destaca la recogida en verano de voluminosos y electrodomésticos y la colaboración con el Banco de Libros para los escolares de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, ya pensando en el futuro, prevé adquirir, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, un nuevo camión recolector compactador de carga lateral de contenedores que facilitaría y mejoraría la recogida de basuras.

Aliste es una tierra de emigrantes muy arraigados a su pasado y que nunca olvidaron sus orígenes con lo cual miles de emigrados y sus descendientes regresan a los pueblos a lo largo de los meses de julio y agosto en que la población estacional se multiplica por dos. Ello trae consigo que también se duplique la generación de basuras pasándose de las 7 toneladas diarias de media en una época normal a situarse entre 16 y 20 en fechas claves como la primera quincena de agosto.

Por este motivo una recogida que se realiza de lunes a viernes, una vez a la semana en los pueblos medianos, pasa a hacerse de lunes a sábado, intentando que la recogida pueda realizarse un día si y un día no. En Alcañices, con alrededor de un millar de residentes, se suman los visitantes por lo cual se recogerá todos los días.

Los pueblos congregan su mayor población en torno a la celebración de las fiestas patronales, unos días en los que se pretende potenciar más aún si cabe el decoro, por lo cual los alcaldes o concejales han de comunicar con antelación a los operarios las fechas para poder prestarles un servicio especial aunque no coincida con el día propio de su ruta.