Estos son los siete pueblos de Aliste con más de 855 años de historia

Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Puercas, Tolilla y Lober) es uno de los municipios con más valores endógenos, historia y patrimonio material e inmaterial de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. Su historia se remonta como poco a 855 años atrás, pues el documento más antiguo que se conserva con referencias a alguno de los siete pueblos del municipio data del año 1171, cuando el rey Fernando II de León (1157-1188) "dona a Moreruela la Villa de Domez in Terra de Aliste”.

Domez de Alba tiene ahora como emblema patrimonial la iglesia de San Justo y Pastor, abierta al culto el 6 de agosto de 1912, la cual hubo de construirse completamente nueva al arrasar la antigua una tormenta en el verano de 1899. Fue tal la catástrofe que ni los feligreses se atrevían a entrar en su interior, por lo que en 1904 se decidía derribarla y levantar una de nueva planta.

San Pedro de Gallegos / Chany Sebastián

Su constructor fue el maestro albañil Francisco Nieto, que accedió incluso a entregar la obra antes de cobrarla para poder celebrar allí bautizos y funerales. Inicialmente el coste se estimó en 4.525 pesetas. Sin embargo, el gasto se disparó y finalmente costó 15.770 pesetas. No había fondos y se fue pagando como buenamente se pudo con seis pagas de 2.000 pesetas cada una, la primera en el mes de octubre de 1911, para cerrar con un último pago de 3.171 pesetas el 29 de noviembre de 1912.

Valer de Aliste es un pueblo unido desde su fundación al río Frío, que parte el casco urbano en dos. En sus inicios las viviendas se ubicaban en la margen derecha y la iglesia en el paraje de “Las Cortinicas”, en la izquierda. Hoy el buque insignia a nivel arquitectónico es el Puente de Piedra, construido en 1961 por los propios vecinos siendo gobernador civil Juan Murillo de Valdivia.

Anteriormente había un Puente de Madera frente a la “Casa de la Tía Romana”, un viaducto que historialmente daba y da paso a la Vereda Real de Galicia (la de los “Castellanos de Castilla” de Rosalía de Castro), que procedente de Santiago de Compostela cruzaba el río Esla por la Barca de Manzanal. Por allí pasó en 1282 la comitiva real cuando la princesa Isabel de Aragón iba al encuentro de su esposo el rey Don Dinís en Portugal, tras casarse con él con sólo once años, por poderes, el día 26 de junio de 1282 en la Aljafería de Zaragoza.

La actual iglesia de Santa Eulalia de Mérida Valer fue abierta al culto el 17 de septiembre de 1963. El primer bautizo fue el de Puri Blanco y el último en el antiguo tempo, el de Julián Silva. Entre medias, al no haber iglesia, Sebastián Calvo fue bautizado en la ermita de San Fabián y San Sebastián justo antes de derribarse y ocupar su solar el nuevo tempo parroquial.

Puercas de Aliste tiene dedicada su iglesia a su patrono San Bartolomé, recinto religioso donde se guarda en su estuche como oro en paño una reliquia de Tierra Santa de Jerusalén con su documento de autentificación del Arzobispado de Compostela. Según la tradición, se trata de un fragmento que se desprendió del interior del hoyo donde estaba clavada la Cruz de Cristo cuando se fue a cubrir de láminas de plata. Según los manuscritos de la época la habría traído desde Tierra Santa el fray Silvestre Baz en el año 1769.

Se trata del pueblo situado a más altitud del municipio, 812 metros sobre el nivel del mar, por lo que se le ha conocido con el sobrenombre de “Balcón de Aliste”. En Puercas confluyen los límites de Aliste, Tábara (Ferreruela) y Alba (Vegalatrave) y en este símbolo tiene su origen la “Leyenda de los Tres Reinos”, pues en su cumbre según la tradición se reunían los tres monarcas para gobernar sus territorios y dirimir las diferencias de sus reinos en tiempos de guerra y de paz.

Tolilla y Lober han sido dos pueblos, más que hermanos, “mellizos”, que han caminado juntos a lo largo de toda su historia y la mejor muestra de ello es la antigua ermita de San Fabián y San Sebastián, ubicada en La Raya de sus términos donde sus vecinos y feligreses compartieron vida religiosa, social y humana durante siglos. En 1785 llegó a tener 96 feligreses (personas de comunión) en Lober y 52 en Tolilla. En 1791 se hallaba “decente y se puede celebrar en ella”.

Contaba con cofradía propia, de la cual se conserva en el Archivo Diocesano de Zamora el libro de Cuentas de 1663 a 1820. En 1884 el santuario se encontraba ya muy deteriorado y estaba dedicado al culto también del “Santo Cristo”, compartiendo la hermandad penitencial de la Santa Vera Cruz ambas parroquias: Santa Marina de Lober y Santa Inés de Tolilla. Las principales celebraciones conjuntas tenían lugar el 20 de enero (San Fabián y San Sebastián), el Domingo de Ramos (misa y procesión) y el Jueves Santo (misa de la cena del señor y La Carrera) .

Para consagrar se utilizaba el agua de un acuífero cercano, “Fuente las Encinas”, hasta que en 1912 el cura prohibió utilizarla y llegando el verano se secó para siempre. Ya en plena decadencia, años sesenta, llegaba el golpe mortal cuando la ermita era saqueada y robadas las dos imágenes de “Los Mártires”, que afortunadamente pudieron ser recuperadas por la Guardia Civil en Madrid y regresar a tierras alistanas, pero ya utilizando como morada la iglesia de Tolilla.

Gallegos del Río tiene una auténtica joya en su iglesia parroquial de San Pedro Apóstol donde se alberga al “Cristo de la Injurias”. Antiguamente contó con una ermita campestre situada camino de Valer en el paraje que delata su existencia: “Val de la Capilla”. Fue antaño un pueblo importante que celebraba doce ferias anuales, el “Veintiocho”, coincidiendo con el 28 de cada mes.

A nivel comercial contaba con dos bares, el del “Tí Lucas” y el de la “Tí María”, aparte de la panadería de Fernando Montero y la botica de Manolo Carbajo, cuyo hijo además puso en marcha el transporte de viajeros a Zamora con su furgoneta Mercedes DKW. Actualmente mantiene la farmacia regentada por la licenciada Yolanda Jambrina. Como cabecera del municipio dispone de diferentes servicios como velatorio, Casa Consistorial, Juzgado de Paz y polideportivo.

Iglesia de Flores / Chany Sebastián

Flores, asentado junto al río Aliste, es uno de los pueblos más acogedores de la comarca, destacando su iglesia de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, una auténtica obra de arte, construida con las piedras del antiguo convento que se asentó en la colina donde ahora está el camposanto. Cuenta con un retablo barroco con la particularidad de que mientras la mayoría de las iglesias alistanas se orientan hacia el poniente, la de Flores lo hace hacia el oriente.