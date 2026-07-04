Sanabria-La Carballeda
El sanabrés Aníbal del Casar gana el premio "Efecto MIL" que alerta de los riesgos digitales
Bajo el título de "Degeneración", su reflexión sobre el impacto de las fake news y la desinformación en las personas mayores se impone a otros 900 candidatos en la iniciativa de Fundación Atresmedia y Fundación Telefónica
A. S. / E. V.
El sanabrés Aníbal del Casar Regalado se ha alzado, junto a Pablo Bartolomé del Canto, con el primer premio de la quinta edición de "Efecto MIL", una iniciativa impulsada por la Fundación Atresmedia junto con Fundación Telefónica para animar a los jóvenes de entre 16 y 25 años a reflexionar sobre los riesgos digitales. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de las propias redes sociales?.
La propuesta con la que se han alzado estos dos jóvenes de 24 años se titula "Degeneración", un vídeo con el que ponen el foco en el impacto de las noticias falsas en las personas mayores y las consecuencias reales de la desinformación en su vida cotidiana.
El reconocimiento no es menor en una edición que ha batido récord de participación. Con 900 inscritos, ha registrado un 16% más de candidaturas consolidándose como una iniciativa de referencia. Con un enfoque que mezcla el humor con la reflexión, "Degeneración" muestra la historia de una joven preocupada por el extraño comportamiento de su abuela. Lo que en un principio parecen ser simples despistes acaba teniendo esconde una explicación inesperada: la mujer está influida por un contenido falso generado por la Inteligencia Artificial y difundido en internet que le ha llevado a abandonar su medicación.
El final no puede ser más sugerente ("Los contenidos falsos generan consecuencias reales") a la hora de resaltar el impacto que las fake news pueden tener sobre los colectivos más vulnerables y que en no pocas ocasiones se enfrentan al entorno digital con escasas competencias para detectar bulos o estafas.
Una propuesta por la que los jóvenes ya han recibido su galardón de manos de la periodista y presentadora de laSexta, Marina Valdés. El acto ha contado a su vez con la presencia de Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia, y Luisa Alli, directora adjunta a la Presidencia de Fundación Telefónica, quienes han hecho entrega de los trofeos a los ganadores. Junto a ellas, Susana Gato, directora de Sostenibilidad de Atresmedia y adjunta a la dirección de la Fundación Atresmedia; Virginia Rojas, responsable de Comunicación Digital de Fundación Telefónica; y Jaime López Amor, responsable de Branded Content y Transmedia de Buendía Estudios y tutor de la formación de "Efecto MIL", han entregado los diplomas a los finalistas.
La mención especial en esta quinta edición ha sido para "¿Y si... levantáramos la mirada?", una pieza que aborda el riesgo de adicción de las redes sociales y cómo un uso excesivo puede alejarnos de experiencias y conexiones reales.
El jurado formado por profesionales de la comunicación audiovisual, el marketing y la publicidad del Grupo Atresmedia y Fundación Telefónica seleccionó a los ganadores atendiendo a los criterios de creatividad, calidad, capacidad de sensibilización y el impacto alcanzado en redes sociales.
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