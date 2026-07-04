Los pueblos de Zamora que crecen y los más pequeños: esta es la tendencia según el INE
Este es el análisis demográfico de la provincia según el INE: ¿está tu pueblo entre los más grandes o los más pequeños?
Uno de los temas más hablados en las zonas rurales es el de la despoblación, y aunque la provincia de Zamora es la que más habitantes ha perdido de toda España, no es el caso de todos los municipios.
Según el último análisis de población del INE, son municipios cercanos a la capital, como Morales del Vino o Villaralbo, los que mantienen la esperanza. Sin embargo, se aprecia una tendencia a la baja preocupante en toda la provincia, aunque algunos pueblos destaquen por encima de los otros.
Los tres más grandes, sin sorpresa alguna
Como no podía ser de otra manera, los tres municipios que más habitantes retienen son Zamora, Benavente y Toro.
Los tres motores demográficos y económicos de la provincia se mantienen como los más grandes, pero siguen perdiendo población en el ejercicio de 2025.
Los más grandes de la comarca
Poblaciones como Fermoselle, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Cristina de la Polvorosa, Galende, Puebla de Sanabria o Alcañices consiguen frenar la pérdida siendo las más habitadas en su entorno, pero la despoblación también acecha a estos pueblos.
Los tres municipios más pequeños de Zamora
Aunque el ranking a la baja haya variado en los últimos años, a finales de 2025 las tres localidades más pequeñas de la provincia en cuanto a población eran Matilla la Seca, Pobladura de Valderaduey, Fuentesecas, Molezuelas de la Carballeda y San Martín del Valderaduey.
El análisis final arroja que el minifundismo se extiende en Zamora, provincia en la que el 80% de los Ayuntamientos suman menos de 500 habitantes.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Localizado en buen estado y a seis kilómetros de su casa el vecino de Coreses desaparecido: ¿dónde estaba?
- Moreruela de Tábara 'recupera' el altar mayor de su iglesia, que desde hace décadas luce en la Catedral de Astorga