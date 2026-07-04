Los pueblos de Zamora que crecen y los más pequeños: esta es la tendencia según el INE

Uno de los temas más hablados en las zonas rurales es el de la despoblación, y aunque la provincia de Zamora es la que más habitantes ha perdido de toda España, no es el caso de todos los municipios.

Según el último análisis de población del INE, son municipios cercanos a la capital, como Morales del Vino o Villaralbo, los que mantienen la esperanza. Sin embargo, se aprecia una tendencia a la baja preocupante en toda la provincia, aunque algunos pueblos destaquen por encima de los otros.

Los tres más grandes, sin sorpresa alguna

Como no podía ser de otra manera, los tres municipios que más habitantes retienen son Zamora, Benavente y Toro.

Los tres motores demográficos y económicos de la provincia se mantienen como los más grandes, pero siguen perdiendo población en el ejercicio de 2025.

Los más grandes de la comarca

Poblaciones como Fermoselle, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Cristina de la Polvorosa, Galende, Puebla de Sanabria o Alcañices consiguen frenar la pérdida siendo las más habitadas en su entorno, pero la despoblación también acecha a estos pueblos.

Los tres municipios más pequeños de Zamora

Aunque el ranking a la baja haya variado en los últimos años, a finales de 2025 las tres localidades más pequeñas de la provincia en cuanto a población eran Matilla la Seca, Pobladura de Valderaduey, Fuentesecas, Molezuelas de la Carballeda y San Martín del Valderaduey.

El análisis final arroja que el minifundismo se extiende en Zamora, provincia en la que el 80% de los Ayuntamientos suman menos de 500 habitantes.