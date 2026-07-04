La prometida unidad de ictus en Zamora, un "brindis al sol" para los sayagueses: "El tiempo solo ha venido a darnos la razón"

"Ya avisamos que la creación de la unidad de ictus era una patraña, el tiempo sólo ha venido a darnos la razón". Ha pasado medio año desde que venciera el plazo inicialmente marcado para la puesta en marcha de la unidad de ictus en Zamora, un proyecto que desde la Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública de Sayago no era más que un "brindis al sol".

La habitual concentración de cada sábado buscaba refugio del calor que ya anticipa la llegada de la próxima ola desde mañana, domingo. A la sombra del centro de salud de Bermillo, las pancartas reivindicativas volvían a sostenerse por un engrosado grupo de vecinos que arropan a quienes se reúnen semana tras semana más allá de las fechas estivales.

La concentración número 221 mostraba, una vez más en boca de Pruden Garrote, la "tozuda realidad que, por desgracia, nos da la razón" recordando que "no hay suficiente plantilla para poner en marcha" este área de atención especializada.

Los organizadores se hacían eco de la denuncia formulada por el PSOE ante la insuficiente plantilla de neurólogos que está impulsando a los usuarios de la provincia a desplazarse hasta las urgencias de Salamanca para ser atendidos. Una noticia criticada y por la que consideran que, "una vez más, a los zamoranos nos toman el pelo".

Como cada semana, Pruden ha vuelto a recordar la importancia de la sanidad pública como un "elemento de cohesión social" y que "garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Peticiones para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.