La Guareña
Muere un toro al empotrarse contra la talanquera en los espantes de Fuentesaúco
Un arranque de fiestas prometedor que ha desafiado al calor. La primera jornada de los espantes de Fuentesaúco ha estado marcado por una asistencia multitudinaria y la muerte accidental de un astado ya durante el recorrido urbano. Mañana, las restricciones por calor obligarán a prescindir de las bombas, que no de la fiesta
Había ganas de espantes en Fuentesaúco y la tregua previa al inicio de la ola de calor atrajo este sábado a vecinos y aficionados procedentes de La Guareña y de todo el contorno. "Parecía domingo" comentaban los espectadores, pero no: era el prometedor arranque de los festejos taurinos enmarcados en las fiestas en honor a la Virgen de la Visitación y que este año se ampliará al lunes con una jornada más de espantes aunque marcados por las limitaciones de los avisos por calor que impedirán el uso de las bombas.
Hubo emoción, hubo juego, como tampoco faltaron los sustos en unos espantes marcados por el bravío de los astados que finalizó con la muerte accidental de uno de los toros al empotrarse contra las merinas (talanqueras) ya durante el encierro urbano por las calles de un pueblo que se mantiene fiel a una tradición que se remonta a 1596.
Sonaba puntual la bomba anunciando el primero de los tres espantes que, este sábado, se fueron a cuatro para asegurar el juego de los astados y que "terminó siendo el más espectacular" de los vividos en el prado de La Reguera.
En torno a medio centenar de caballistas con vínculos con la tierra fueron los encargados de reunir a los cuatro toros y a los cabestros en un espectáculo que se prolongó durante unas dos horas sin apenas incidentes. Únicamente un caballista requirió atención ambulatoria en el transcurso del primer espante tras caerse del caballo, si bien rápidamente retomó la actividad.
Los astados de la ganadería Torrestrella no defraudaron ni en el prado, ni en la subida, como tampoco en el encierro por las calles en el único día en el que sonarán las bombas.
Mañana domingo y el lunes, las restricciones derivadas del aviso amarillo por calor impedirán lanzar cualquier material pirotécnico y obligará a los aficionados a resguardarse, aún más, de un calor que se antojará asfixiante.
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