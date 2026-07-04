Javier Faúndez, presidente de la Diputació de Zamora: "La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino"

Javier Faúndez Domínguez, hijo de emigrantes alistanos, nació el 5 de junio de 1964 en Boon (Alemania). Diplomado en Magisterio en la especialidad de Ciencias Humanas por la Universidad de Salamanca y graduado en Educación Primaria por la Universidad de Valladolid, es desde 2003 alcalde del Ayuntamiento de Trabazos y desde 2023 presidente de la Diputación de Zamora. Una persona sencilla y abierta, orgullosa de sus orígenes y defensora de su tierra, sus pueblos, sus valores y su patrimonio humano, social, cultural, material e inmaterial.

¿Qué supone para un alistano como usted, ligado a sus orígenes y fiel defensor de ellos, trabajar por mejorar la calidad de vida en todos los pueblos de Aliste y de la provincia de Zamora, como ciudadano, alcalde y presidente de la Diputación de Zamora?

Para mí es un orgullo y una enorme responsabilidad. Me siento alistano hasta la médula, conozco perfectamente las dificultades y también las enormes potencialidades de nuestros pueblos. Ser alcalde me permite conocer de primera mano las necesidades reales de los vecinos y, como presidente de la Diputación de Zamora, tengo la oportunidad de trabajar para que cualquier persona, viva donde viva, tenga acceso a unos servicios dignos y a unas infraestructuras adecuadas. Siempre he defendido que vivir en un pueblo no puede ser una desventaja. Mi compromiso es seguir trabajando para que nuestros municipios, pueblos y comarcas tengan oportunidades de futuro y para que las nuevas generaciones puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida.

Las relaciones con Portugal siguen siendo excelentes: compartomos historia, cultura, tradiciones, formas de vida y vínculos familiares

Aliste y Tras os Montes hemos vivido durante siglos unidos como si fuéramos hermanos. ¿Cómo están actualmente las relaciones entre alistanos y trasmontanos?

Las relaciones siguen siendo excelentes. Compartimos historia, cultura, tradiciones, formas de vida e incluso vínculos familiares. La frontera nunca ha sido una barrera para quienes vivimos a uno y a otro lado de La Raya de España y Portugal. En los últimos años hemos reforzado la colaboración institucional con las entidades portuguesas porque entendemos que los retos son comunes: la despoblación, el envejecimiento, la mejora de las comunicaciones o la creación de oportunidades económicas. La cooperación transfronteriza es una herramienta fundamental para el desarrollo de Aliste, para la provincia de Zamora y para la Región Norte de Portugal.

Alcaldes, concejales y ciudadanos del medio rural: quizás nadie somos imprescindibles, pero todos somos necesarios. ¿Para progresar hay que trabajar unidos o no?

Sin ninguna duda. Los grandes avances nunca son fruto del esfuerzo individual, sino del trabajo conjunto. Lo he dicho muchas veces: las administraciones debemos colaborar y dejar a un lado diferencias políticas cuando hablamos del interés general. Los alcaldes son la primera línea de atención al ciudadano y conocen mejor que nadie las necesidades de sus municipios. Desde la Diputación de Zamora mantenemos una política de diálogo permanente porque creemos que escuchar a los pueblos es la mejor manera de acertar en las decisiones.

Debemos mejorar las comunicaciones, impulsar el empleo, facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la actividad económica

¿Cuál cree usted que es la alternativa para intentar frenar el éxodo rural y la despoblación galopante que sufre el medio rural zamorano?

No existe una solución única ni inmediata, ni nadie tiene una varita mágica. La lucha contra la despoblación exige una estrategia integral. Debemos garantizar servicios públicos de calidad, mejorar las comunicaciones, facilitar el acceso a la vivienda, impulsar el empleo y favorecer la actividad económica. También es fundamental apoyar a los emprendedores, al sector agroganadero, al turismo y a las pequeñas empresas. La gente permanecerá en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida. Ese es el camino.

La Diputación de Zamora ha apostado fuerte por adecuar y mejorar las comunicaciones viarias. ¿Qué actuaciones tenéis previstas para el futuro?

La mejora de los casi 1.600 kilómetros de la red provincial de carreteras seguirá siendo una prioridad absoluta. Hemos realizado una inversión histórica en estos últimos años y queremos continuar modernizando las vías de comunicación que conectan nuestros pueblos. Nuestro objetivo es seguir actuando en los tramos que presentan mayores necesidades, mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de los vecinos, de los profesionales y de las empresas que desarrollan su actividad en el medio rural.

Javier Faúndez portaba la capa alistana de honras y respeto el día de su nombramiento como presidente de la institución provincial.

¿Pueden las concentraciones parcelarias privadas favorecer la viabilidad del sector agroganadero facilitando que familias jóvenes permanezcan en los pueblos creando riqueza?

Sí. Todo lo que contribuya a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas ayuda a fijar población. La concentración parcelaria permite reducir costes, optimizar recursos y hacer más competitivas las explotaciones. Si queremos que los jóvenes se incorporen al sector primario debemos ofrecerles condiciones que hagan viable su proyecto profesional y personal.

Nacional 122, una carretera que vertebra el territorio entre Zamora y Portugal: de camino hacia la esperanza a una pesadilla. ¿Muchos problemas y pocas soluciones?

La Nacional 122 es una infraestructura estratégica para el desarrollo socioeconómico de la provincia Zamora, para Aliste y para las relaciones con Portugal. Hemos reclamado reiteradamente al Gobierno de España actuaciones para la construcción de la autovía desde la frontera en el “Puente Internacional” del río Manzanas a la capital zamorana y, entretanto, que mejore la seguridad y la capacidad de la actual carretera nacional e inviertan lo necesario e imprescindible en su mantenimiento para garantizar la seguridad de quienes la utilizamos a diario. Los ciudadanos y las empresas necesitan una conexión moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales. Seguiremos reivindicando las inversiones necesarias porque hablamos de una cuestión fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia de Zamora.

La N-122 es una infraestructura estratégica: ciudadanos y empresas necesitan una conexion moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales

Parque de Bomberos Tierras de Aliste, una apuesta para salvaguardar los pueblos de La Raya de España y Portugal: pasado, presente y futuro.

La creación del Parque de Bomberos Tierras de Aliste responde a una demanda histórica de la comarca. Nuestro objetivo ha sido acercar los servicios de emergencias al medio rural para reducir los tiempos de respuesta y aumentar la seguridad de las personas y de sus bienes. Hoy es una realidad plenamente operativa y forma parte del nuevo modelo provincial de protección civil y extinción de incendios impulsado por la Diputación de Zamora. En el futuro seguiremos mejorando los medios humanos y materiales para prestar un servicio cada vez más eficaz.

Estamos en un paraíso rico en biodiversidad. Producimos calidad y cantidad: ternera, lechazos, setas y castañas. ¿Se trabaja en mejorar la comercialización?

Por supuesto. Zamora cuenta con productos agroalimentarios de extraordinaria calidad y debemos seguir avanzando en su promoción y comercialización. La Diputación de Zamora colabora con productores, cooperativas y asociaciones para abrir nuevos mercados, reforzar la imagen de nuestros productos y generar valor añadido. El sector agroalimentario es uno de los pilares de nuestra economía y tiene un enorme potencial de crecimiento.

Aliste, una comarca de pueblos rodeados de montes y valles, un auténtico polvorín en verano. ¿Cuándo y cómo se actuará en la limpieza del perímetro de seguridad de los cascos urbanos?

La prevención es la mejor herramienta frente a los incendios forestales. Desde la Diputación de Zamora estamos colaborando con otras administraciones para impulsar actuaciones de limpieza y mantenimiento de las franjas de protección alrededor de los núcleos urbanos. Es una cuestión prioritaria porque hablamos de proteger vidas, viviendas y patrimonio natural. Debemos actuar de forma coordinada y permanente, no solamente cuando llegan los meses de mayor riesgo.

Destaca de su primer mandato como presidente la cercanía con los pueblos, alcaldes y concejales. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que le transmiten?

Las preocupaciones son muy similares en toda la provincia de Zamora: el abastecimiento de agua, la depuración, el estado de las carreteras, la vivienda, las telecomunicaciones, la atención a las personas mayores y la falta de población. Por eso hemos orientado gran parte de nuestros esfuerzos a reforzar los servicios básicos. La Diputación de Zamora tiene que estar allí donde los ayuntamientos no pueden llegar por sí solos.

Abastecimientos domiciliarios de agua y depuración de las aguas de los saneamientos son otras de vuestras grandes apuestas. ¿Qué proyectos tenéis de futuro?

Estamos desarrollando una estrategia provincial sin precedentes en materia de agua. Queremos garantizar tanto el abastecimiento en cantidad y calidad como una adecuada depuración de las aguas residuales. Seguiremos impulsando nuevas infraestructuras hidráulicas, renovaciones de redes, sistemas de tratamiento y soluciones adaptadas a las características de cada municipio. El agua es uno de los grandes desafíos del presente y del futuro.

Somos una tierra de pura sangre como la raza asnal Zamorano-Leonesa, el vacuno Alistano-Sanabrés y el ovino de Castellana. ¿Seguiréis en la misma línea de apoyo a las razas autóctonas, a los ganaderos y a las ferias?

Sin duda. Nuestras razas autóctonas forman parte de nuestro patrimonio económico, cultural y medioambiental, un patrimonio genético que debemos preservar. La Diputación de Zamora seguirá apoyando a las asociaciones de criadores, a los ganaderos y a las ferias ganaderas porque desempeñan una función esencial no solo en la conservación de estas razas autóctonas sino también en la dinamización del medio rural. Además, representan una importante oportunidad para generar actividad económica vinculada a productos de calidad y sostenibilidad.

Mi compromiso es seguir trabajando para que nuestros pueblos tengan oportunidades de futuro y las nuevas generaciones puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida

Usted es alistano. ¿Cómo están las relaciones a nivel institucional entre la Diputación de Zamora y la región de Tras os Montes y Alto Douro?

Las relaciones son excelentes y cada vez más estrechas. Compartimos una visión común sobre los desafíos que afrontan los territorios de frontera y trabajamos conjuntamente en numerosos proyectos de cooperación. La Diputación de Zamora apuesta decididamente por fortalecer esos vínculos porque entendemos que el futuro pasa por construir espacios de colaboración que permitan aprovechar recursos, generar oportunidades y defender conjuntamente los intereses de nuestros territorios ante otras administraciones nacionales y europeas.

Aliste, Tábara y Alba celebran un año más la fiesta de la hermandad y la convivencia. Buenas gentes que llevamos en nuestro ADN la sencillez y la bondad.

Alistanos, tabareses y albarinos nos sentimos muy orgullosos de nuestros orígenes, de todo cuanto nos transmitieron nuestros ancestros y hemos heredado de nuestros padres y abuelos, que vamos transmitiendo con orgullo a nuestros hijos y nietos con la honestidad como bandera: costumbres y tradiciones, productos agroalimentarios y parajes paradisíacos, unas labores y nuestra manera de ser, acogedora, siempre listos para ayudarnos unos a otros y luchar en comunidad por nuestros pueblos. Nuestras gentes son el principal valor de Aliste, Tábara y Alba y el Día de la Comarca nos ayuda desde 1989 a dar visibilidad y trasmitir todos esos valores a las nuevas generaciones y a quienes nos visitan. Nuestros 102 pueblos y 31 municipios tiene abiertas sus puertas de par en par para quienes quieran visitarnos los 365 días del año para conocernos y disfrutar, como el resto de pueblos de toda la provincia de Zamora.