Incendio nocturno en una vivienda de Palazuelo de las Cuevas

A las 22.18 horas del viernes 3 de julio se daba aviso de un incendio que tuvo lugar en una vivienda en la localidad alistana de Palazuelo de las Cuevas.

Bomberos de Aliste en Palazuelo de las Cuevas / Cedida

El suceso afectó a la chimenea de la vivienda, pero la situación se controló rápidamente sin que hubiera que lamentar daños personales.

Para sofocar el incendio se movilizaron efectivos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste con base en San Vitero.

También se desplazó hasta el lugar del siniestro la Guardia Civil.