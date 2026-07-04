Un incendio calcina cinco hectáreas de terrenos de cultivo en Venialbo
Los bomberos de Toro, medios de la Junta y vecinos colaboran en las labores de extinción del fuego
Un incendio originado en la tarde de este sábado en Venialbo ha obligado a movilizar a los bomberos de Toro y a medios del operativo de la Junta, aunque en las labores de extinción, en las que también ha colaborado la Guardia Civil, ha sido clave la primera intervención de varios vecinos del pueblo con sus tractores.
El incendio se originó a las 15.10 horas de este sábado en el pago conocido como "Raso" de Venialbo. De inmediato, hasta el lugar en el que comenzó el fuego, por causas que se investigan, se desplazaron una carroceta del Parque de Bomberos de Toro, así como un helicóptero del operativo de la Junta y una carroceta de Medio Ambiente con varios efectivos.
En las labores de extinción colaboraron también varios vecinos de Venialbo que, son sus tractores, lograron evitar la rápida propagación del fuego.
El incendio, que ya ha sido extinguido, ha calcinado alrededor de cinco hectáreas de terrenos cultivados en el "Raso" de Venialbo.
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