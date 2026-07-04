El Festival del Llagu invita a "sanar las heridas" tras el fuego de Porto
La iniciativa cultural celebrada en Vigo de Sanabria celebra su primera edición tras la suspensión del año pasado precisamente por el incendio forestal que arrasó buena parte del parque natural
El dúo The KeyDrum Proyect abrió este sábado el “Festival del Llagu” en Vigo de Sanabria con un actuación refrescante, en medio de un intenso calor, que repasó desde jazz, góspel, pasando por el blues y la música popular con partituras y versiones propias de Pablo Casal, compositor, pianista y batería; y Rafael Gómez, saxofonista.
KeyDrum desembarcó en el campo de futbol con los objetivos de enganchar al público con alguno de sus temas, bien que enganchó con todos, y aportar su pequeño granito de arena para recuperar la normalidad tras las los incendios de agosto del pasado año, incendios que precisamente obligaron a suspender este festival.
En palabras de Pablo Casal y tras ver cierta recuperación en la Sierra de la Culebra “es increíble lo que la naturaleza es capaz de hacer en poco tiempo, así que espero que aquí también suceda” aunque la sierra está chamuscada. Con mucho sentimiento Casal desgranó un proceso creativo no siempre en un momento vital feliz.
Con la emulación de un filandar, el grupo Madarsu Teatro amplió la propuesta cultural del festival vigués. Los actores José Valdezate Crespo, Ana Álvarez Pedrero, Paqui Rodríguez Otero, Charo García Barrigón y María Turiño y Fernando Rodríguez González desafiaron a la Inteligencia Artificial con la inteligencia del “homínido” y el énfasis en la interpretación de poemas, cuentos, relatos en “clave comarcal”.
El público que se congregó en las escuelas de Vigo disfrutó con canciones y poemas Arguimiro Crespo, Jesús Hilario Tundidor, León Felipe, El Principicu, Miguel de Cervantes, y las propios cuentos de Charo García y María Turiño.
El grupo Wanla culminó un día cultural y musical con su actuación en el campo de fútbol. Para finalizar el festival, este domingo está programado el concierto de Radizz Ensemble 4TET en el campo de fútbol a las 12:00. A continuación, los asistentes podrán compartir una comida popular. Para concluir, habrá una visita a la exposición “Miradas y Texturas” de Domingo Fernández Silva a partir de las 18:30. El festival del Llagu concluirá con la actuación de Nacho Loring Quintet que comenzará a las 20:00 de la tarde.
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