El duelo de la comunidad venezolana en Venialbo: "Llevamos diez días sin noticias de cuatro familiares""

En unos días en los que su tierra natal llora las pérdidas ocasionadas por los seísmos registrados en Venezuela, Yenesia Fernández alude a un "doble terremoto". Y es que, al duelo por la tragedia, se une la impotencia contenida en la distancia entre quienes optaron por abandonar Venezuela para volver a empezar lejos de un país, el suyo, que ahora llora una nueva desgracia.

Hija de padre gallego, Yesenia pone voz junto a Misloa Angarita a la extenuante espera en unos momentos en los que la esperanza comienza a agotarse con una lista de víctimas mortales que parece no tener fin. Forman parte de dos de la ocho familias venezolanas que, a día de hoy, residen en Venialbo, una de las mayores comunidades rurales de la provincia de Zamora con un total de 20 empadronados.

"Llevo unos días que no duermo más de dos horas seguidas y me despierto sobresaltada". Las pérdidas se sienten en la familia paterna de Misloa, siempre atenta a su teléfono móvil para conocer las últimas novedades en el rescate de La Guaira. Allí permanecen desaparecidos una prima, su esposo y sus hijos de 13 y 22 años. Otros cuatro parientes ya han sido rescatados sin vida de entre los escombros.

La noticia de que los perros de rescate han rastreado sin éxito la zona extingue casi por completo una llama de fe exigua por el paso de las horas. Ya van diez días desde el doble seísmo.

En primer plano, una emocionada Yesenia habla sobre el dolor de la diáspora venezolana. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Los servicios de apoyo internacionales tampoco dan abasto (189 edificios colapsaron, mientras que 585 presentan daños estructurales de consideración, según las cifras oficiales) y los vecinos se suman en una búsqueda que se prolonga "mañana, tarde, noche y de madrugada".

En el edificio residen 120 familias, pero apenas una veintena han sido localizadas. Confían en la llegada de una grúa pluma que permita levantar el tanque de agua que se vino abajo y que impide acceder hasta las víctimas. Pero la verdad es que allí solo rezan para recuperarlos para "poder cerrar esta herida que es desgarradora, otra más para el pueblo de Venezuela", dice al recordar los deslaves (conjunto de corrimientos de tierra) de Vargas registrados entre e l 15 y el 17 de diciembre de 1999.

Hay quien, como el marido de otra prima, tan solo llegó a tiempo para ver cómo su residencia temblaba y en "menos de un minuto" se venía abajo con su familia dentro. Otros han salvado la vida a las afueras de Caracas, pero llevan días pernoctando en coches con criaturas de muy corta edad –también con el miedo porque la inseguridad es otro condicionante a tener en cuenta en situaciones de crisis–.

Pasaban las 18:04 hora local cuando la tierra comenzaba a temblar. La noticia llegaba a España pasada la medianoche y el corte de las comunicaciones dejaba a los afectados aislados y a sus familias en vilo durante más de un día. La familia de Yesenia reside en el estado de Zulia, a unos 800 kilómetros de Caracas y La Guaira y unos 560 de Chuao, epicentro del seísmo. "Allí se sintió el temblor, pero no hubo el desastre humano que en el centro". La misma suerte corrieron los parientes más cercanos a Misloa al vivir en Chichiriviche, en el estado Falcón.

Con todo, lloran cada pérdida como propia. Explican que "aunque no toque a tu familia, el dolor que siente ella lo siento yo". Y añade Yesenia que esta situación "nos está empujando a recordar que somos comunidad".

Iniciativas solidarias

Ante un país colapsado y sin capacidad de reacción, alaban la respuesta internacional a la que ya se están sumando iniciativas de los propios venezolanos emigrantes. Yesenia, psicóloga de profesión, ya se ha prestado para ofrecer asistencia profesional a distancia para los supervivientes y afectados. Otros contribuyen económicamente para asegurarse de cubrir las necesidades básicas de aquellos parientes que hoy viven acampados al quedarse "sin nada".

Yesenia no puede contener las lágrimas y habla de la importancia de aportar "dentro de nuestra posibilidades. Parte del duelo migratorio tiene que ver con eso, con soltar ese sentimiento de culpa", máxime en un momento en el que "nos toca convivir con el duelo de tanta gente fallecida". La diáspora venezolana hoy llora, pero lo hace confiando en que "el pueblo", una vez más, "se levante" y se sobreponga a la penuria.