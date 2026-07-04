Día de la Comarca en Valer: Homenaje a Daniel Ferreira por su promoción de la “Comarca de Aliste”

La Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba, que preside Óscar Fernández Peña, rindió un merecido y emotivo homenaje, coincidiendo con el XXXV Día de la Comarca en Valer, a Daniel Ferreira Fernández, una de las personas más ilustres y queridas en toda “La Raya” de España y Portugal, por su intensa y dilatada labor a lo largo de los últimos 18 años, dedicada a dar a conocer, los valores y tradiciones alistanas.

Daniel Ferreira Fernández, alistano de pura cepa, nació el día 23 de marzo de 1954 en el seno de la familia Ferreira Fernández, integrada por Teresa y Daniel (originario de Moldones), unos padres ejemplares, luego ya asentados en Alcañices, de los que heredaba ese carácter abierto y campechano, sencillo y de buen corazón, siempre dispuesto a echar una mano altruistamente a quien lo necesita, faceta que le ha llevado a ganarse el cariño y respeto de los alistanos.

Tras una infancia feliz en Alcañices y estudiar el bachillerato en el colegio de “Los Agustinos” de León, desde la adolescencia se sintió atraído por la vida castrense, alistándose muy joven en el ejército con una progresión fulgurante, ascendiendo con solo 20 años a sargento.

Daniel Ferreira (derecha) recibe un obsequio en reconocimiento de su labor. / Ch. S.

La mayor parte de su labor la desarrolló en Madrid, tras breves destinos en Valladolid y Zamora, para finalizar en el Ministerio de Defensa, donde por restructuración de plantillas pasaba a la reserva en 2008, pidiendo cumplir su promesa y su sueño de regresar a Aliste, asentándose en el barrio “Santa Teresa” de Alcañices.

Durante los últimos 18 años, se ha convertido en el alma, corazón y vida en la ardua tarea de cultivar y dar a conocer las costumbres y valores endógenos, así como el patrimonio material e inmaterial de Aliste y Tras os Montes. Colaborador habitual de LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA es además uno de los creadores digitales más importante en tierras alistanas y trasmontanas con miles de seguidores en su página de Facebook “Comarca de Aliste”.

Otros reconocimientos

Facata hizo otro reconocimiento oficial para la Indicación Geográfica Protegida “Ternera de Aliste”, entidad que preside Roberto Fuentes Gervás, y tiene como Director General a Santiago Borrego Ojeda, por su contribución cada año al Día de la Comarca.

Entrega de la distinción al presidente de la Indicación Geográfica Ternera de Aliste. / Ch. S.

Dentro de la Feria de Artesanos se rendía homenaje a Paco Pascual y Mari Paz alfareros de Moveros, Jesús Calvo Gallego de Valer de Aliste y Manolo Fernández de Bercianos; Protección Civil de Alcañices y Asociación Cultural “El Valle” de Valer.

Facata rindió homenaje a título póstumo a tres personajes de la comarca fallecidos a lo largo del último año: Carlos Fresno Gago de Tábara (expresidente de Facata), Valentín Macho Deiró de Ceadea (uno de los fundadores del Día de la Comarca y exalcalde de Fonfría) y Miguel Ángel Alonso Llamas (Gigantillas de Alcañices).