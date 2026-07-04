Una comarca natural muy hermanada en Valer

Valer se convertía este sábado en la capital de la cultura popular, la fiesta y la tradición con la celebración de un exitoso XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que brillaba con luz propia tanto a nivel de organización como de participación gracias a la implicación altruista de todo un pueblo donde vecinos y emigrantes, jóvenes y mayores, trabajaron duro y unidos para que los visitantes, artistas, folcloristas y artesanos se sintieran como en su propia casa.

La iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, preparada y embellecida para la ocasión, acogía la misa solemne de acción de gracias oficiada por el párroco de la Unidad de Acción Pastora de Valer José Alberto Sutil Lorenzo y cantada por el coro parroquial del pueblo.

Culminados los rezos, desfile camino de Las Eras, paraje periurbano que acogería ya, en plena ribera del río Frío, todos los actos diurnos, comenzándose con un recorrido de las autoridades, entre ellos el alcalde del Ayuntamiento de Gallegos del Río Pascual Blanco Martín y el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez, acompañados por la alcaldesa de Valer Esther Rivera Blanco por la Feria de Artesanos y Productos de la Tierra con 73 stands.

La Capa Parda Alistana de Honras y Respeto y la Capa de Honras Mirandesa fueron parte vital en los inicios artesanos del Día de la Comarca cuando echaba a andar el 11 de junio de 1989 en Fornillos de Aliste gracias a los sastres Aureliano Cristal Ribeiro de Constantim y Juan Gallego Baz de Bercianos (ambos ya fallecidos). Su paisana María Pérez Blanco ha tomado ahora el relevo mostrando las grandezas de la indumentaria alistana y muy en particular de la joya rayana elaborada con los paños pardos de lana de la castellana negra.

Tradición y orgullo marcan el Día de la Comarca en Valer de Aliste / Ch. S.

Alrededor de 500 personas disfrutaron de una exquisita comida campera en plena ribera del río Frío, donde se instaló una gran carpa, preparada con esmero por el joven cocinero alistano Marcos Senández Fernández, de Los Castaños de Trabazos, que cautivó a los comensales con una sabrosa paella y un guisado de carne de ternera alistana. La ya conocida como “tarta de Bercianos” de los hermanos Deme y Luciano Pérez Blanco enamoró a todos con sus texturas y sabores.

En la sobremesa, turno para las Pandereteras de Raigal y la exhibición de trilla y boda, mientras los más pequeños tuvieron su espacio con los para ellos siempre atractivos hinchables.

Se espera uno de los momentos álgidos con el Festival Internacional de Folclore de España y Portugal donde regresaba la tradición en esencia pura de la mano de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos y de la Agrupación Alistana de Folclore Manteos y Monteras patrocinados por la Diputación de Zamora; y de los Pauliteiros de Miranda de la freguesía de Sendin por cortesía del Concelho de Miranda do Douro que preside la alcaldesa Helena Barril con el patrocino de La Opinión-El Correo de Zamora. Grupos que aparte aprovecharon para lucir la rica, variada y colorida indumentaria tradicional de ambos lados de La Raya.

El Día de la Comarca nació con un firme objetivo, cumplido con creces a lo largo de sus años de vida, de poner en valor los valores endógenos de la tierra y si algo brilla por méritos propios son sus productos agroalimentarios.

Tradición y orgullo marcan el Día de la Comarca en Valer de Aliste / Ch. S.

Este año se eligió para la degustación popular al buque insignia de la comarca y su gastronomía los pinchos de vacuno por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste que donó altruistamente un producto que es, sin lugar a dudas, un auténtico manjar.

Tras el folclore comarcal y rayano, será el turno para Lume de Biqueira Celtic Band un espectacular grupo de música celta de Madrid que se trasladó todo el fin de semana a Valer para participar en el Día de la Comarca y para dar un concierto novedoso, pues si en los pasacalles actuaron alrededor de medio centenar de folcloristas, no es fácil de ver muchas veces sobre un escenario a 40 músicos, la mayoría gaiteros, pero en este caso arropados por otros instrumentos como las guitarras eléctricas y clásicas, el bajo y la percusión de alta tensión, para deleitar a los amantes de la buena música con temas celtas con raíces gallegas, asturianas, bretonas, irlandesas y escocesas.

Aliste en general y Valer en particular son cuna y fuente de buenas fiestas y que mejor broche de oro que la Plaza Mayor con una animada y concurrida verbena popular donde la orquesta Musical Compás animará a buen seguro en cotarro con su gira Legendary Tour hasta altas horas de la madrugada.