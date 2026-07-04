Bomberos de Tierras de Aliste, los guardianes contra el fuego y las catástrofes

La Diputación de Zamora, presidida por Javier Faúndez, es la institución pública que, con la dotación y actualización de infraestructuras básicas y servicios públicos, más vela por la mejora de la calidad de vida de los pueblos y de los ciudadanos de Aliste, Tábara y Alba, con 31 municipios y 102 núcleos de población, la comarca más grande de la provincia y de La Raya de España y Portugal.

Garantizar en cantidad y en calidad el abastecimiento domiciliario de agua las 24 horas del día y los 365 días del año en todos los pueblos es la principal prioridad de los ayuntamientos, un objetivo que se está consiguiendo gracias a la iniciativa de las corporaciones municipales con el apoyo económico de la institución provincial, que está permitiendo la renovación de las obsoletas tuberías de uralita y PVC, en algunos casos con más de cuarenta y cincuenta años de vida, por las nuevas de polietileno; así como la construcción de depósitos y estaciones de tratamiento para eliminar allí donde existen los altos contenidos de minerales en el líquido elemento.

Los consultorios médicos de atención primaria dependientes de los ayuntamientos son otras de las infraestructuras vitales en los pueblos con vistas a facilitar que los profesionales del Sacyl puedan prestar su labor sanitaria y los pacientes recibirla. La amplia mayoría de ellos se han venido actualizando estos últimos años, habilitando unas salas de espera, del médico y de la enfermera acordes con los tiempos y las necesidades, rompiendo las barreras arquitectónicas y mejorando su climatización para una estancia más agradable.

La Red Provincial de Carreteras dependiente de la Diputación Provincial suma un recorrido de 1.581 kilómetros y 114 metros. De ellos 486 kilómetros corresponden a Aliste, Tábara y Alba, donde en los últimos años se ha afrontado una importante labor de mantenimiento y mejora como la construcción del Puente de Domez sobre el río Aliste en la ZA-P-1405 Zamora-Mahíde, su carretera más importante, actualmente renovada en su totalidad, con nuevo firme, que vertebra la Tierra del Pan, Tierra de Alba y Aliste con alrededor de 75 kilómetros de recorrido.

Carretera de Samir / Chany Sebastián

La Diputación de Zamora asumirá a lo largo de 2026 y 2027 la adecuación y mejora de numerosos caminos rurales asfaltados de la comarca, entre ellos el que comunica entre sí los pueblos de Samir de los Caños y Mellanes o el que discurre por la “Ribera de los Chirlos” entre Samir de los Caños y Domez de Alba. Construidos en los años noventa del pasado siglo XX, su mantenimiento es en realidad competencia de los ayuntamientos pero, por sus altos costes, no pueden asumirlos.

En una zona rural marcada por la despoblación, donde la mayoría de los empadronados y residentes son ya personas de la tercera edad, octogenarios, nonagenarios y centenarios, en muchos casos dependientes o que viven solos en casa sin familiares cercanos, los servicios sociales se han convertido en una prestación vital para salvaguardar tanto las necesidades como derechos de las familias más vulnerables.

La Diputación Provincial de Zamora mantiene para la prestación de servicios al ciudadano dos CEAS (Centros de Acción Social), uno ubicado en Alcañices, que recientemente se ha traslado al antiguo colegio de 1909 de la calle Pérez Marrón, y otro en Tábara, ambos vitales a la hora de prestar ayuda a las familias con personas con dependencia, con magníficos profesionales.

CEAS de Aliste en Alcañices con Carina Nepomuceno / Ch. S.

El Parque de Bomberos Profesionales Tierras de Aliste, ubicado en San Vitero y dependiente de la Diputación Provincial de Zamora, se ha convertido en un servicio vital para La Raya dada su área geográfica de actuación en una zona transfronteriza marcada por los incendios forestales veraniegos y el Itinerario Europeo 82 (carretera Nacional 122 y Autopista Trasmontana) con un alto índice de siniestros de tráfico.

La institución provincial ponía en marcha el parque el 1 de enero de 2024 tras firmarse con la Mancomunidad de Servicios que preside Jesús María Lorenzo un convenio de cesión del Centro de Logística de San Vitero por un periodo de 25 años: más concretamente hasta el 31 de diciembre de 2049. La plantilla está compuesta por diez efectivos: cinco cabos y cinco bomberos. Los turnos de guardia se hacen con un bombero y un cabo las 24 horas del día.

El Parque presta su servicio a un total de 17 municipios alistanos y albarinos con 75 pueblos: Alcañices, Carbajales de Alba, Figueruela de Arriba, Fonfría, Gallegos del Río, Losacino, Losacio, Mahide. Manzanal del Barco, Rabanales, Rábano de Aliste, Riofrío, Samir de los Caños, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Santa Eufemia del Barco, Trabazos, Vegalatrave y Viñas.

Además, cada año es vital el apoyo a los ganaderos desde la Diputación de Zamora para salvaguardar el presente y futuro de las dos razas autóctonas declaradas en peligro de extinción por la Unión Europea, la asnal “Zamorano-Leonesa” y el vacuno de “Alistano-Sanabresa”, con un alto valor genético.