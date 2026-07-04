Bamba Cultural, la apuesta del pequeño pueblo zamorano que "lo petará" este verano

Una "magna" exposición, ciclo de conferencias, concierto y recital, todo ello en el marco de la cultura vaccea dan vida este mes de agosto a un intensísimo programa cultural en Bamba del Vino.

La nueva edición de Bamba Cultural promete un tropel de actividades y propuestas que sitúan a este pequeño pueblo situado a los pies del castro del Viso –perteneciente al Ayuntamiento de Madridanos– en uno de los espacios de referencia del verano rural, gracias en buena medida al proyecto de excavaciones en el yacimiento vacceo que se viene desarrollando con gran éxito a lo largo de los últimos dos años.

De hecho, en esta edición colabora activamente el Centro de Estudios Vacceos de la Universidad de Valladolid y la Asociación Cultural Pintia que están llevando a cabo las excavaciones en el teso y que, con la asociación de vecinos de Bamba, los ayuntamientos de Madridanos y Moraleja del Vino, Caja Rural, la Diputación de Zamora, Torguvi y Bodegas Fariña, impulsan el proyecto Vaccea sub manto Viso.

En ese contexto se organizará la exposición "Vacceos: Alfareros prodigiosos. Entre la tradición y la vanguardia", del 3 al 31 de agosto en el Centro Cultural de Bamba y en horario de 19.00 a 21.00 horas.

La muestra invita a un viaje a través de la "destreza artesanal" de la cultura vaccea, "donde la funcionalidad y la estética convergen en piezas de una precisión asombrosa". Los alfareros vacceos alcanzaron una sofisticación técnica en el trabajo del barro que sitúa a esta cultura a la vanguardia de los pueblos de la Edad del Hierro y Bamba va a convertirse en un interesante escaparate de la maestría exhibida por el pueblo prerromano que habitó en el icónico teso que domina la Tierra del Vino.

Son famosas las cerámicas finas decoradas con bandas y motivos geométricos en tonos ocres y rojizos, creadas para piezas de cocina y almacenaje, o piezas cerámicas talladas como cajitas zoomorfas o sonajeros. La exposición hace un recorrido por la producción artística que a buen seguro tuvo en el castro del Viso uno de los centros de referencia de la cultura vaccea.

El programa de Bamba Cultural ofrece además el ciclo de conferencias "Vacceos hoy: Entre el rigor del dato y el trazo de humor" todos los sábados de agosto, desde el 7 al 28 a las 20.00 horas y que se inauguran con los resultados preliminares a la luz de las excavaciones en El Viso de Bamba durante las campañas de 2025 y 2026. Un trabajo llevado a cabo por un equipo dirigido por el profesor Carlos Sanz, director del CEVFW (Centro de Estudios Vacceso Federico Wattenberg), y constituido por los arqueólogos Aitor Labajo, Mónica Salvador, Elvira Rodríguez, Pilar Ramos y Raúl Martín, quienes cuentan con el apoyo de voluntarios de los pueblos del entorno.

El renacer de Pintia, el cerro del Tormejón en Segovia o las investigaciones en yacimientos vacceos de Cauca y Cuéllar centran las intervenciones a cargo de arqueólogos y profesores de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y la Universidad Autónoma de Madrid que se desplazarán a Bamba a lo largo del mes de agosto.

El interesante ciclo de conferencias se cierra con la presentación del libro "Tras las huellas de Aníbal" de Arturo Gonzalo Aizpiri y la participación del humorista Rafa Vega ("Sansón") con "Vacceos, centras y otros tipos de cuidado".

Con el ánimo de potenciar el interés que suscita el yacimiento del Viso, las Asociaciones Culturales Pintia y Stereograce han organizado para el 8 de agosto un concierto y recital con la actuación de los cantautores Raúl R., premiado como mejor músico callejero 2025 en Palencia y el vallisoletano Arturo Benito. Poetas castellanos y leoneses recitarán poemas relacionados con el yacimiento del Viso y vestidos con ropas de época. Actividad que concluye con la banda Indi Stereograce.

El programa de Bamba Cultural se complementa en esta edición de 2026 con otras actividades en la línea del programa llevado a cabo otros veranos, como la charla del sociólogo Alberto Zamorano, el 10 de agosto a las 20.00 horas, bajo el título "Entre la persistencia y el olvido. Un análisis de la despoblación comarcal"

El martes 11 de agosto a la misma hora, actuación Los Alfares de Pereruela. Para continuar el 19 de agosto con tarde de flamenco con Antonio "El marinero" y José Hernández. El 21 de agosto, concierto de flauta travesera, por Yaiza Faúndez González; el 25 de agosto tendrá lugar la VI Concentración de Atletismo Bamba Cultural, subida a El Viso, para cerrar el 28 de agosto con la tradicional "cena de familia".

Una nueva apuesta de Bamba del Vino por la cultura, esta vez enriquecida con el que promete ser uno el gran proyecto arqueológico y dinamizador de la mano del Viso.