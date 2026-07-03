Valer de Aliste, encrucijada de caminos y fértil paraíso regado por cuatro ríos

Aquí tienes el reportaje con negritas en las partes clave de cada párrafo, sin alterar el contenido:

Valer de Aliste es uno de los pueblos con más historia y aconteceres de toda la Raya de España y Portugal, un auténtico paraíso natural rico en biodiversidad gracias a un precioso y maravilloso enclave con su propia sierra de Pozo Pingón, regado por los cursos fluviales del Frío, Aliste, Cebal y Espinoso que la convierten en la localidad con más ríos de la provincia de Zamora, a los que hay que sumar el antiguo arroyo cangrejero de Valde la Mujer.

Pedro Monte y María Carrera fueron dos de los primeros moradores del pueblo, sin embargo sus familias desaparecieron, pues no se preserva ya ninguno de los dos apellidos: debieron de ser dos personas muy poderosas e influyentes en su época pues la toponimia les recuerda, a ella con el Camino de Maríacarrera y a él con el paraje de Pedromonte.

El núcleo urbano se asienta en plena ribera del Frío que el río parte en dos barrios: "Valeroso tu Valer / que un río te parte en dos / y rompiendo tu corazón / te hace tan bello a la vez". Su emblema es el actual Puente de Piedra construido en 1961 siendo gobernador civil Juan Murillo de Valdivia. Durante siglos hubo un puente con pilastras de piedra y plataforma de madera y tierra.

Justo en plena antigua Vereda Real de Galicia, durante siglos la ruta más utilizada por los segadores gallegos para bajar a segar lo campos de Castilla: "Castellanos de Castilla / tratadme bien a los gallegos, / cuando van, van como rosas / cuando vuelven, como negros".

Fue durante siglos la Vereda Real de Galicia la principal ruta jacobea entre el sur (Andalucía) y Santiago de Compostela: las vicarias de Aliste y Alba, y por tanto Valer ,pertenecieron al Arzobispado de Compostela del siglo XIII (hasta entonces las parroquias alistanas dependieron de la Archidiócesis de Braga en Portugal) a 1888, en que se integró en la Diócesis de Zamora.

Histórica fue la realizada en el año 1567 por el afamado Segismundo Gabali, que era embajador de Venecia en España, Saboya y Baviera. No menos peculiar lo fue la peregrinación que en pleno invierno de 1612 realizó Bernardo José de Aldrete, canónigo de Córdoba, que narró de su mismo puño y letra las desventuras que pasó, sufrió auténticas penurias, a su paso por Vega la Trave (Vegalatrave), Valer, Mair (Mahide) y Robleda; manuscrito el suyo que se conserva en la Catedral de Granada.

La ermita de los mártires Fabián y Sebastián fue durante siglos lugar de parada, fonda y morada de los peregrinos que llegados del sur de España seguían la Vereda Real de Galicia para peregrinar en busca de la tumba del apóstol. Ya delatan su existencia las Memorias del Arzobispado de Compostela de 1607 hace 429 años.

En sus inicios estuvo ubicada hacia la Pradera de las Eras y ya posteriormente en Las Peñas en la casa solitaria de la familia Río Alvarez que hasta los años setenta habitó la familia integrada por Paco Ferreras, su esposa Valeriana Río y su hija María.

El día 20 de enero 1802 se bendijo el nuevo eremitorio de "Los Mártires" ubicado en la pradera del río por Vicente Zapatero, entonces cura del pueblo asistido por Lorenzo Mezquita, párroco de Bercianos y Rafael Gallego, uno de los primeros presbíteros conocidos nacidos en Valer.

La construcción de la ermita costó 6.504 reales, más 345 por sacar la piedra y otros 373 para convidar a los vecinos a vino y pan de Carbajales en los días que sacaron las piedras en las canteras de "Las Horretinas" y el barro de "La Portilla". De la construcción se encargaron canteros gallegos que emplearon 167 jornales, pagados a ocho reales cada uno, lo que supuso 1.314 reales.

Para el retajo de la ermita y planearla por dentro se invirtieron 325 reales, mientras que los carpinteros cobraron 736 reales por hacer el techo y las puertas. Las tejas curvas (árabes) se compraron en Domez de Alba a "dieciséis reales el ciento" lo que supuso un coste de 437 reales. La saca y porte de las baldosas para el suelo tuvo un coste de 264 reales. Finalmente el retablo, la mesa del altar mayor, el atril y la credencial costaron 1.000 reales.

La cofradía de San Fabián y San Sebastián de Valer se refundó el 12 de enero de 1805 con nuevas ordenanzas estructuradas en 18 capítulos, dirigidas al "culto divino y obras de misericordia, fin principal que nos mueve a este establecimiento y congregación de legos". Un mes después, el 12 de febrero, eran aprobadas por el Vicario General Antonio Núñez Oliva. Su ámbito era comarcal y pertenecían a ella devotos y devotas de todos los pueblos de los alrededores.

Las nuevas reglas fueron rubricadas por los vecinos más pudientes de la época José Gallego, Baltasar Pascual, Tomás López, Amaro Gallego, Domingo González, Diego Fuerte, Juan Santos, Simón Serrano, Antonio Torres y Francisco Mata.

Valer fue uno de los pueblos que antaño tenía su iglesia parroquial, en este caso la de Santa Eulalia de Mérida, en el campo, más concretamente en "Las Cortinicas" (izquierda del río Frío) y la ermita de San Fabián y San Sebastián dentro del recinto urbano: desde 1802 en la derecha del cauce donde inicialmente se ubicó el pueblo.

Día 17 de septiembre de 1963, en esa fecha fue bendecida y abierta al culto la actual iglesia de Valer siendo obispo de la Diócesis de Zamora Eduardo Martínez y párroco Antonio Campo González Campo religioso nacido en Losacio que había llegado en 1961. Al acto asistieron los curas de Gallegos del Río, Domez de Alba, Lober, Samir de los Caños, Alcañices, Matellanes, Rabanales, Gallegos del Campo, Mahide, Sarracín y Bercianos, así como los misioneros claretianos Juan Casado (Filipinas) e Isidro Sanabria (Venezuela) y el Padre Ferreras. Las obras habían comenzado el 3 de agosto de 1962 siendo alcalde pedáneo Victoriano Santos y concejal del Ayuntamiento de Gallegos del Río Valeriano Sanabria.

El ultimo niño bautizado en la antigua iglesia fue Julián Silva López (hijo de Atillano y Brígida) en septiembre de 1961. Derruido el templo para poder reutilizar las piedras el bautizo de Sebastián Calvo Baz (hijo de Felipe y Justa) tenía lugar en la ermita de San Fabián y San Sebastián, última celebración religiosa en ella antes antes de ser también derribada pues su solar lo ocuparía la nueva iglesia cuyo primer bautismo fue el de Puri Blanco Casado (hija de Enrique y Pura). Sin templo Eduardo Santos Lorenzo (hijo de Lorenzo y Laura) era bautizado en las nuevas escuelas.

Durante los 63 años de vida han sido pastores de la iglesia de Valer Antonio Campo Gonzaléz, Bernardo Pérez Fernández, Jesús Calvo Prieto, Antonio Pilo Pordomingo, Fernando Felipe Rosón Jiménez, Manuel Iglesias Martín y Fernando Lorenzo Martín, último cura en residir en la casa rectoral pueblo. Luego estuvo Pedro Faúndez Mayo y actualmente es el párroco José Alberto Sutil Lorenzo.

Valer de Aliste tiene como patrona a Santa Eulalia de Mérida cuya festividad se celebra el día 10 de septiembre aunque por la climatología siempre adversa de la época, finales del otoño, se trasladó al 10 y al 11 de septiembre y ahora se celebra a principios de dicho mes.