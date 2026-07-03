Valer de Aliste, capital cultural de la Raya por un día: este sábado se celebra el Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba

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Valer de Aliste, una paradisíaca y acogedora localidad asentada a la vera del río Frío se convertirá este sábado 4 de julio en la capital de la cultura y las más ancestrales tradiciones alistanas, tabaresas, albarinas gracias a la celebración del XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba promovida por la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales desde la celebración de su primera edición el 11 de junio de 1989 en Fornillos.

La organización, como anfitriona, corre a cargo de la Asociación Cultural y Vecinal "El Valle" que, presidida por Esther Rivera Blanco y con más de 300 socios, nació para dinamizar la vida comunitaria, social, cultural y festiva de Valer de Aliste a los largo de los 365 días del año.

Vecinos y emigrantes, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, se han volcado, trabajando unidos, altruistamente y sin descanso, para ofrecer un amplio, variado y atractivo programa de actos para todos los gustos y edades que a buen seguro atraerá la participación de cientos de personas de toda la provincia de Zamora en España y de la región de Tras os Montes y Alto Douro en Portugal.

Los integrantes de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras serán los encargados de abrir los actos del Día Grande con una alborada tradicional y pasacalles al son de las gaitas, las dulzainas y los tamboriles invitando a los vecinos y foráneos a unirse a las celebraciones. A las 11.30 horas tendrá lugar la recepción de autoridades en la Plaza Mayor.

Dos jóvenes con trajes tradicionales de alistano y alistana tocan la dulzaina. / Chany Sebastián

La iglesia parroquial acogerá a las 12 de la mañana la misa solemne, cantada por la coral de Manteos y Monteras y oficiada por el párroco José Alberto Sutil Lorenzo, para seguir con el pregón del Día de la Comarca.

Manteos y Monteras amenizará el desfile desde la iglesia a las eras, una extensa y verde pradera que será el escenario ideal para acoger el resto de actos diurnos que comenzarán con la visita al Mercado de Artesanos y Productos de la Tierra con 63 stands y artesanos. A las 14 horas entrega del reconocimiento al "Artesano del Año" por su contribución al Día de la Comarca. Se contará con bar en el recinto.

Para las 14.30 horas está programada la comida de hermandad y convivencia en la que participarán alrededor de 400 comensales que se servirá en una gran carpa y será a base de paella y carne guisada de Ternera de Aliste elaborada por el cocinero Marcos Sesnández Fernández del restaurante "Los Castaños" de Trabazos y, como postre, otro de los manjares de la tierra, la tarta de Bercianos, preparada por los reposteros y panaderos Deme y Luciano Pérez Blanco.

Comienzo del tardeo a las 16 horas con hinchables y juegos infantiles, talleres de lana y alfarería y visitas a la fragua, molinos y lavaderos. Media hora después actuación del grupo "Pandereteras de Raigal". A las 17 horas exhibición de trilla tradicional.

Para animar la tarde, a las 18 horas, Festival Internacional de Folclore de España y Portugal con las actuaciones de los grupos Manteos y Monteras, Pauliteiros de Miranda do Douro de la freguesía de Sendín (Portugal), Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos. Españoles y portugueses se irán alternando para ofrecer los mejor del folclores hispanoluso.

A las 19 horas exhibición tradicional del Carro de Boda Alistana que recorrerá las calles del pueblo acompañado por el grupo Ribera de los Chirlos.

Con la anochecida, hacia las 20 horas, todos los actos nocturnos se trasladarán a la Plaza Mayor donde Valer ofrecerá una degustación popular gratuita de carne asada por cortesía de la IGP Ternera de Aliste donde los comensales podrán degustar y disfrutar con el mayor y mejor de los manjares alistanos: una auténtica delicatessen.

A las 21 horas concierto del grupo madrileño "Lume de Biqueira Celtic Band" que tras sus reciente exhibición en Lituania llegará a Valer con su más de 40 integrantes para ofrecer un amplio y variado repertorio con las gaitas como principales protagonistas, pero también acompañados por guitarras acústicas y eléctricas, bajo y percusiones de alta tensión.

El baile nocturno a partir de las 23 horas estará amenizado por la orquesta "Musical Compás" que llegada de Villamayor de la Armuña en Salamanca animará el cotarro hasta altas horas de la madrugada, junto con el DJ alistano Marc Villar, natural de Sarracín de Aliste.

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La organización del Día de la Comarca corre a cargo este año de la Asociación Cultural "El Valle de Valer" y de Facata, con el apoyo del Ayuntamiento de Gallegos del Río que preside el alcalde Pascual Blanco Martín y el patrocinio oficial de la Diputación de Zamora, Concelho de Miranda do Douro, Fundación Caja Rural, La Opinión– El Correo de Zamora (La Opinión de Aliste), Adata e IGP Ternera de Aliste.